روش های مهندسی بهداشت محیط تحت تاثیر عوامل بومی است

مهرداد فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش فرصت مناسبی است تا چالش های زیست محیطی و بهداشت محیط استان با کارشناسان و متخصصان در میان گذاشته شود.

وی همچنین از ارسال 650 مقاله به دبیر خانه همایش خبر داد و اظهارداشت: در پروسه داوری 200 مقاله انتخاب که از این تعداد 50 مقاله بصورت سخنرانی و بقیه بصورت پوستر در مدت سه روز ارائه خواهد شد.

دبیر علمی پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران از ارائه پانل تخصصی مدیریت پسماندها اشاره کرد و گفت: در این پانل مسائل و مشکلات مدیریت پسماند در مناطق ساحلی بررسی می شود.

وی با اشاره به اینکه از مجموع 200 مقاله منتخب 50 مقاله در زمینه مسائل و مشکلات گیلان است، افزود: اکوسیستم این خطه از شمال ایران بسیار شکننده و حساس است.

فرخی با اعلام اینکه تمامی بیمارستانهای گیلان مجهز به دستگاه امحای زباله های عفونی هستند، اظهارداشت: مدیریت پسماندها از مشکلات اساسی استان است.

وی در ادامه بر لزوم ارائه راهکارها با هزینه کمتر مدیریت زباله و پسماند در استان تاکید کرد تا شیرابه زباله منابع آبی و سوزاندن زباله هوا را آلوده نکند.

دبیر علمی پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران گفت: با سوزاندن زباله نه تنها مشکل زباله رفع نخواهد شد بلکه آلودگی هوا مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین یادآورشد: محورهای این همایش می توان به اپیدمیولوژی و پزشکی محیط زیست، بیماریهای نوپدید و بازپدید مرتبط با محیط زیست، روش ها و فرآیندهای تصفیه فاضلاب، آلودگی منابع آب، آب های زیرزمینی، سطحی، تالاب ها، دریاها با تاکید بر دریای خزر، روشهای نوین تصفیه آب با رویکرد حذف ترکیبات آلی و سموم، آلودگی های صنعتی (هوا، فاضلاب، زباله، شهرک های صنعتی)، مدیریت مواد زائد جامد، مدیریت بهداشت در مبارزه با آفات و ناقلان، بلاهای طبیعی و شرایط اضطراری، کلیات بهداشت محیط ( بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن، بهداشت پرتوها ) را نام برد.