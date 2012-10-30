بازنگری تعریف نخبه/ حرکت به سمت آموزش عالی مبتنی بر مهارت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی در ششمین کنفرانس بین المللی اطلاعات و مهندسی فازی که به میزبانی دانشگاه مازندران برگزارشد، گفت: باید در آموزش رویکرد پژوهش محور را دنبال کنیم و به جای نگاه مفروض نگاه پژوهش محور و مسئله پرداز داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید نظام نوین دانشجویان، یعنی روش های مبتنی بر خلاقیت و نوآوری را طراحی کنیم، بر اصلاح و توسعه رشته های تحصیلی و رشته های میان رشته ای متناسب با نیاز آموزشی کشور تاکید کرد و افزود: باید به کارآفرینی در آموزش توجه نشان دهیم تا از این طریق بتوانیم بیکاری را در فارغ التحصیلان کاهش دهیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن اشاره به بازنگری در رشته های علوم انسانی و ایجاد فرصت های شغلی و وارد کردن کارآفرینی در همه رشته ها یادآورشد: توسعه فرهنگ کارآفرینی از طریق دانشگاه و سایر نهادهای اجتماعی صورت می‌گیرد و برای عملی شدن این کار باید صنعت را وارد دانشگاه کرد تا پیوستگی بین این دو باید مداوم و همیشگی باشد.

زاهدی با اشاره به حمایت از تولید و کاربردی کردن رشته های انسانی خاطر نشان کرد: باید به رشته های مسئله محور توجه کنیم و نیاز به مراکز طراحی مسئله و مسائل کشور در حوزه های مختلف بر این اساس استوار است.

وی ایجاد مراکز سیاستگذاری را به این معنا دانست که سیاست اجرا و سازگاری تشویقی و حمایت از نظریه پردازان و منتقدان علمی تدوین کنیم تا با این روش بتوانیم کارشناسان خبره ای در علوم مربوطه داشته باشیم.



زاهدی ادامه داد: در رشته های تحصیلات تکمیلی بویژه رشته هایی که بر مبنای آمایش سرزمینی و تقاضای بازار کار است نیاز به بازنگری داریم.

وی خاطرنشان کرد: برای تغییر دادن شرایط باید سریع عمل کنیم چون رقابت بسیار سرعت زیادی دارد و دنیا همچنان در حال دگرگونی و حرکت مداوم است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به اصلاح هرم تحصیلی اشاره کرد و گفت: باید وارد تکنسین و فوق دیپلم شویم چون کشور نیاز به این همه مدارک کارشناسی و لیسانس ندارد و باید تاکید جدی بر اقتصاد دانش بنیان داشت، یعنی پرورش ذهنی خلاق ، فعال و نوآور و در این راستا، نقش دانشگاهیان را بسیار حائز اهمیت است.