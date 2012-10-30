کارگران دارای کارت مهارت در پروژه های عمرانی همدان مشارکت داده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر سه شنبه در شورای فنی استان همدان اظهار داشت: از مهمترین مشکلات در اجرای پروژه ها نداشتن مهارت کافی کارگران نسبت به مسائل فنی است که باید آموزش این افراد در دستور کار قرار گیرد.

باید از ظرفیت فنی و حرفه ای در مقوله آموزش کارگران استفاده شود

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت فنی و حرفه ای در مقوله آموزش کارگران استفاده شود، افزود: مهارت آموزش کارگران باعث سود آوری و صرفه جویی در اجرای پروژها می شود و این آموزش ها زمینه اشتغال کارگران براساس مهارت تخصصی را به آنها می دهد.

استاندار همدان بر افزایش نظارت مدیران بر نحوه اجرای و هزینه کرد پروژه ها تأکید کرد و ادامه داد: باید مدیران به منظور ارتقا کیفیت، بر روند اجرای طرح های عمرانی نظارت دقیق داشته باشند.

معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز در رابطه با عملکرد شورای فنی گفت: در این شورا 111 مصوبه در قالب یک هزار و 900 طرح عمرانی به تصویب رسیده که 70 درصد از آنها اجرا شده و 16 درصد نیز در حال پیگیری است و مابقی نیز بدون پیشرفت اجرایی نشده اند.

کارخانه های آسفالت سازی نسبت به ارتقا کیفیت تولیدات اقدام کنند

خسرو سامری درباره کیفیت مصالح ساختمانی بیان کرد: کارخانه های آسفالت سازی و مصالح ساختمانی باید نسبت به ارتقا کیفیت و استاندارد تولیدات خود تا پایان امسال اقدام کنند چراکه در سال آینده از عقد قرارداد با کارخانه هایی که گواهی استاندارد نداشته باشند خودداری می شود.

وی در مورد تعیین تکلیف خروجی پساب تصفیحه خانه همدان نیز عنوان کرد: براساس پیگیری های صورت گرفته 30 درصد از پساب تصفیحه خانه همدان به بخش کشاورزی، 25 درصد برای چاه های نیروگاه شهید مفتح، 30 درصد برای شهرک صنعتی ویان و منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: همچنین 10 درصد از این میزان پساب برای عملیات ساخت و ساز شهر جدید حورا و پنج درصد آن برای تقویت چاه های مصنوعی بخش کشاورزی داده شود.

چهار تصفیه خانه در استان همدان فعال است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان نیز با اعلام اینکه در حال حاضر در تمام شهرستان های استان طرح شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب اجرا می شود، افزود: چهار تصفیه خانه در استان همدان فعال است.

مرتضی عزالدین عنوان کرد: اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب همدان با 63 درصد پشرفت فیزیکی در حال اجراست و تصفیحه خانه شهرستان های رزن با 58 درصد، ملایر 34 درصد، نهاوند 45 درصد و کبودراهنگ 100 درصد پیشرفت روبرو هستند.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته تصفیه خانه فاضلاب شهرستان های تویسرکان با 79 درصد پیشرفت و اسدآباد با 94 درصد پیشرفت تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: پروژه های آبرسانی به شیرین سو و گل تپه هر یک به ترتیب با پیشرفت فیزیکی 65 و 71 درصدی روبرو هستند.

شرکت آب و فاضلاب استان همدان 190 میلیارد ریال به پیمانکاران بدهی دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به بدهی 190 میلیارد ریالی این شرکت به پیمانکاران و مشاوران طرح های ایجاد تأسیسات فاضلاب از استاندار همدان خواست که مساعدت لازم در این زمینه را داشته باشد.

وی بیان کرد: در سال جاری نیز 58 پروژه با پنج میلیارد و 197 میلیون تومان اعتبار در دستور کار قرار گرفته است که در دست اجرا هستند.