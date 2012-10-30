پیام تسلیت رییس جمهور در پی شهادت زائران ایرانی در عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس جمهور در پیامی با تسلیت شهادت جمعی از هموطنانمان در راه زیارت عتبات عالیات به خانوادههای داغدار این شهدا و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین این حادثه از تمامی مسئولان مربوطه خواست مساعدتهای لازم را برای حادثه دیدگان فراهم آوردند و از هیچ کوششی برای شناسایی عاملان این اقدام غیرانسانی و ناجوانمردانه فروگذاری ننمایند.
متن کامل پیام محمود احمدی نژاد بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدو الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرو ما بدلو تبدیلا»
خبر شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان عزیزمان در راه مقدس زیارت عتبات عالیات، موجب تأثر و تألم خاطر گردید.
این حادثه دردناک، بار دیگر ادعای وهنانگیز طرفداران به اصطلاح صلح جهانی را آشکار نمود و نقاب از چهره مزورانه طرفداران روشهای ضدبشری و مذموم تروریستی برداشت.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانوادههای داغدار این شهدا و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین، از تمامی مسئولان امر میخواهم در اسرع وقت مساعدتهای لازم را برای حادثه دیدگان فراهم آورده و از هیچ کوششی برای شناسایی عاملان این اقدام غیرانسانی و ناجوانمردانه فروگذاری ننمایند.
محمود احمدینژاد
رییسجمهوری اسلامی ایران
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