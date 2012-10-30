  1. اقتصاد
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

از سوی دولت ؛

نحوه تسویه بدهی‌های ناشی از کارمزد خدمات تعیین تکلیف شد

با تصویب هیئت دولت، سازمان ملی استاندارد ایران مجاز شد به منظور رفع اختلافات مربوط به بدهی های ناشی از کارمزد خدمات به دو صورت عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 43297/60 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است اختلافات مربوط به بدهی های ناشی از کارمزد خدمات را به شرح زیر مورد مصالحه قرار دهد:

بدهی های گذشته بابت معوقات کارمزد خدمات مربوط به سالهای 1377 تا 1384 تا مبلغ یکصد میلیون ریال بخشوده می شود، ضمن اینکه بدهیهای مازاد بر مبلغ یکصد میلیون ریال با دریافت پنجاه درصد مبلغ مازاد مصالحه و تسویه شود.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور  این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است.

کد مطلب 1732399

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