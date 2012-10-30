به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار احمد عنایت اظهار کرد: امسال برای دومین بار واقعه بزرگ و تاریخی غدیرخم بازسازی و به‌صورت زنده اجرا می‌شود.

وی بیان داشت:40 نفر بازیگر اصلی و 313 نفر بازیگر فرعی با کارگردانی ابوالفضل مشکیان این واقعه را بر اساس مستندات موجود در کتاب‌های شیعه و سنی بازسازی می‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور اظهار داشت: بیش از150 میلیون ریال برای این طرح فرهنگی پیش‌بینی شده است.

عنایت عنوان کرد: کارگردان نمایش ‌واره در این رابطه اظهار داشت: نمایش‌واره در یک فضای باز با استفاده از شرایط طبیعی زمین و مقداری کار مهندسی، حوادثی را که در طول مسیر حجه‌الوداع اتفاق افتاده در پنج صحنه بازسازی و روایت می‌کند.

وی گفت: تیپ زرهی 21 امام‌رضا(ع) نیشابور، نیروی انتظامی نیشابور، آموزش و پرورش نیشابور، اداره تبلیغات اسلامی نیشابور، معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور در این فعالیت فرهنگی همکاری می‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور بیان کرد: این نمایش‌واره سال گذشته با همکاری بسیج هنرمندان نیشابور در مجموعه ورزشی توانیر با هزینه‌ای بالغ بر 80 میلیون ریال برگزار شد.