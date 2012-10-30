220 مداح همدانی دوره آموزش تخصصی مداحی را گذراندند

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این تعداد مداح از شهرستان های همدان و اسدآباد و بهار در این دوره حاضر شدند.

وی با اشاره به اینکه 150 نفر از مداحان از همدان، 30 مداح از اسدآباد و40 مداح از شهرستان بهار در این دوره شرکت کردند، گفت: با توجه به اینکه مداحان با تلفیق هنر، علم و تقوا مبلغ خوبی برای دین مبین اسلام و اهل بیت علیهما سلام هستند باید با سرمایه گذاری بر روی این افراد، زمینه تعالی دین اسلام را فراهم کرد.

وی افزود: در راستای ارتقا سطح علمی مداحان، کارگاه آموزش تخصصی در دو رشته شعر آئینی و موسیقی مداحی با حضور مداحان و شاعران کشور غلامرضا عینی فرد از زنجان و غلامرضا سازگار از تهران برگزار شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با بیان اینکه این کارگاه آموزشی به مدت هشت ساعت برگزار شد، افزود: بعد از پایان دوره به مداحان گواهی پایان دوره آموزشی داده شد.