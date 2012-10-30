طرح پیشنهادی ایران بهترین راهکار برای حل بحران سوریه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران زنجانی سیزدهمین مسابقات ملی مهارت، با بیان اینکه راه حل ایران برای مشکل سوریه، معقول ترین و مناسب ترین راه حل بحران این منطقه است افزود: امروز اصل مشکل استکبار و صهیونیسم جهانی با سوریه نیست.
وی با تاکید بر اینکه استکبار و ایادیشان، تحمل مدیریت اسلامی در جامعه را ندارد ادامه داد: سوریه طی سه دهه گذشته با حکم رانی بشار اسد در مقابل زیاده طلبی و جهان خواری های آنان ایستاده و از موضوع خود عقب نشینی نکرده است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه رمز ماندگاری دین و حقیقت دین در سایه امامت و ولایت است افزود: امامت مدیریت شایستهترین فرد در جامعه است و امام کاملترین نمونه عینی و عملی مکتب اسلام است.
حجت الاسلام خاتمی افزود: مشیت خدا براین قرار گرفته است تا راه پیامبر خدا استمرار پیدا کند و رمز ماندگاری دین مبین اسلام در ولایت و امامت است.
وی درز ادامه با اشاره به موفقیت جوانان زنجانی در المپیاد مهارتها، افزود: ظرفیتها و پتانسیلهای زیادی در استان وجود دارد مهارتآموزی و نخبهپروری از نظر کمی و کیفی در سطح خوبی قرار دارد. موید این موضوع موفقیتهای اخیر است که باید با حمایت مسئولان ادامه داشته باشد.
همچنین استاندار زنجان گفت اصل اساسی در همه موضوعات و تخصصها بهرهوری است که این مهم دغدغه همه مسئولان نظام است.
محمد رئوفینژاد افزود: در ارتقاء جایگاه فنی و حرفهای به تناسب ارتقاء علمی در کشور مشکل و خلاء وجود دارد که این مهم نیاز به توجه جدی دارد.
وی ادامه داد: درصد بسیاری از فارغالتحصیلان در مهارت ندارند و نمیتوانند شغل ایجاد کنند و اشتغال آفرین باشند که این مهم یکی از چالشها است.
رئوفی نژاد افزود: سطح مهارتها، برنامهریزیهای مهارتی، آموزشهای فنی و بهرهوری در قالب برنامه پنجم توسعه، یک سوم از اقتصاد کشور را شامل می شود .
استاندار زنجان افزود: هدفگذاریهای قانونی در بودجه و برنامه پنجم توسعه مدیران و مسئولان کشور را موظف کرده است که در مهارتهای فنی به جایگاه قابل قبولی دست پیدا کنیم.
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