تعطیلی دو روزه تمرینات سپاهان/ شهرآورد فوتبال اصفهان در دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال سپاهان بعد از دیدار این تیم مقابل نفت تهران به مدت دو روز تعطیل خواهد شد و شاگردان زلاتکو کرانچار در این دو روز به استراحت میپردازند.
قرار است پس از آن تمرینات تیم اصفهانی در کمپ تمرینی صفائیه مبارکه از روز جمعه از سر گرفته شود و شاگردان کرانچار در آن به مرور برنامههای تاکتیکی خود بپردازند.
مسئولان سپاهان هماهنگیهایی برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با ذوبآهن و فجر سپاسی در تمرینات خود انجام دادهاند و قرار است دو دیدار تدارکاتی در این اردو برگزار کنند.
قرار اسن دیدار تدارکاتی سپاهان مقابل ذوبآهن که شهرآورد اصفهان نیز به حساب میآید، هفته آینده برگزار شود.
مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور بعد از برگزاری دیدارهای هفته چهاردهم، از روز پنجشنبه تعطیل میشود.
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