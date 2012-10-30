بمب به جا مانده از جنگ جهانی دوم فرودگاهی در ژاپن را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، فرودگاه سندای ژاپن امروز سه شنبه بعداز آنکه یک تیم جستجو بمبی 550 پوندی را در این فرودگاه کشف کرد تعطیل شد.

به دلیل کشف بمب مقامات این فرودگاه در مجموع 92 پرواز را لغو کردند. این بمب 550 پوند وزن داشته و متعلق به جنگ جهانی دوم است و گفته می شود که با امواج سونامی سال گذشته ژاپن به این فرودگاه آورده شده است.

این بمب 43 اینچ طول و 13 اینچ قطر دارد که در طول جنگ جهانی دوم توسط جنگنده های نیروی هوایی آمریکا بر فراز ژاپن رها شده بود.

متخصصین ژاپنی در حال انجام تحقیق بر روی این مسئله هستند که آیا امکان منتقل کردن این بمب به محل دیگری وجود دارد یا آنکه باید این بمب بزرگ در فرودگاه سندای ژاپن خنثی شود.

این بمب در حالی کشف می شود که درست یک هفته قبل نیز یک بمب 500 پوندی دیگر در محلی در مرکز توکیو کشف شده بود.

در جریان کشف این بمب 200 نفر از ساکنان این منطقه مجبور به تخلیه منازل خود برای در امان ماندن از خطرات انفجار احتمالی بمب شدند.

به نوشته دیلی تلگراف، ژاپن و به ویژه توکیو در طول جنگ جهانی دوم مورد بمباران های متعدد قرار گرفت که عمده آنها در هفته های پایانی جنگ صورت گرفت از همین رو در هرسال به طور متوسط در حدود 70 بمب به جا مانده از جنگ جهانی که عمل نکرده اند از سوی متخصصین ژاپنی کشف و خنثی می شود.