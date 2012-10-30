به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مشهدی ‌آقایی در افتتاح سومین دوره از مسابقات کشوری دانشجویان بسیجی دختر که در زنجان برگزار شد، تصریح کرد: هدف از اینکه هر یک از استان‌ها با یادمان یک شهید دانشجوی ورزشکار شهر خود در این عرصه از مسابقات وارد می‌شوند، این است که جوانان هرگز فراموش نکنند که اخلاق ورزشکار مساوی است با آبروی ورزشکار؛ بسیاری از شهیدان ورزشکار و دانشجو این مهم را بارها به اثبات رسانده‌اند.

وی ورزش را امری سازنده و الزامی برای جوانان برشمرد و افزود: ما مسئولان باید به این امر توجه داشته باشیم که اگر جوانان را با تفریحات سالم به ‌ویژه ورزش مشغول و تربیت نکنیم، قطعا دیگر قادر به کنترل آمار اعتیاد، فساد، افسردگی و خودکشی نخواهیم بود.

فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) زنجان نیز تصریح کرد: جوانان ورزشکار آبرو و افتخار این نظام و انقلاب هستند، فراموش نکنندکه ورزشا خواهران، حجاب آنها و حضور دینی و اسلامی آنها در جامعه، همه ماننده خاری در چشمان دشمن است.

جهانبخش کرمی، افزود: دشمنان کوردل همواره در تلاش هستند تا با پایه‌ریزی این مطلب که «زنان در کشور ایران مورد ظلم قرار گرفته و در تنگنای اسلام گیر افتاده‌اند» افکار آنان را مسموم کرده و امید را در دل آن‌ها بکشد؛ اما حضور زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مشت محکمی بر دهان آنان خواهد بود.

سومین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو و تیراندازی خواهران سازمان بسیج دانشجویی کشور از ظهر سه شنبه در زنجان آغاز شده و 270 ورزشکار فعال در رشته تکواندو و تیراندازی به مدت دو روز با یکدیگر رقابت خواهند کرد.



مسابقات تکواندو با حضور 150 ورزشکار در سالن شهید زین الدین مجموعه ورزشی امام علی سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان و رشته تیراندازی نیز با حضور 120 ورزشکار در سالن شش هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب زنجان انجام می شود.



ورزشکاران استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل البرز، ایلام، اصفهان ، سمنان، یزد ، قزوین ، تهران و تهران بزرگ ، مازندران ، کردستان ، کهکیلویه و بویراحمد ، همدان ، خراسان جنوبی و زنجان در این رقابت ها حضور دارند.