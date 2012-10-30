کارکردهای ساختاری مغز با یادگیری زبان مرتبط است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مشکوةالدینی، اظهار کرد: فعالیتهای مغز در بخش های چندگانه ای ارزیابی و فعالیت های گسترده و پیچیده ی انسان از طریق مغز هدایت می شود.

وی عنوان کرد: فعالیت های زیستی مغز شامل سازوکارهای ارادی و غیرارادی انسان می باشد که این فعالیت ها در تمایز انسان با دیگر موجودات در دو حوزه ی شناخت و زبان نقش دارد.

مشکوة الدینی با بیان این نکته که شناخت انسان شامل چندین حوزه است، تصریح کرد: انسان به وسیله ی پنج حس اطلاعات را دریافت کرده و پس از انتقال به جایگاه هایی از مغز و پردازش و تحلیل به حافظه سپرده می شود.

وی با اشاره به این نکته که سازوکار زبانی با تولید و درک گفتار مرتبط است، افزود: کارکردهای زیستی، کنشی ارادی، غیرزبانی، شناختی و زبانی، کارکردهای اصلی مغز است.

استاد سابق گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه اذعان داشت: پژوهش های عصب شناسانه از قرن 18 میلادی آغاز شده و دو بخش لوز پیشینه ی مغز انسان و بخش پسین لوز دیدگاهی در ارتباط میان گفتار و مغز انسان عمل می کنند.

مشکوة الدینی با اشاره به این که ورونیکه و بروکا، عصب شناسان و پژوهشگران حوزه ارتباط مغز و گفتار بوده اند، اظهار داشت: عصب شناسان با تشریح و بررسی مغز افراد آسیب دیده به نتایج علمی در این زمینه دست یافته اند.

وی بیان کرد: در سه دهه ی اخیر با استفاده از ابزار دقیقی نظیر اثرانگاری مغناطیسی مغز و الکترو مغناطیس تابشی به اطلاعات جزئی در این زمینه رسیده اند.