ناوهای ایرانی در سواحل سودان/ تکذیب مجدد مذاکره مستقیم با آمریکا

ناوهای ایرانی در سواحل سودان

شبکه خبری الجزیره امروز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد: در حالی که وزارت امور خارجه سودان تاکید کرده که ایران هیچ ارتباطی به کارخانه تسلیحاتی الیرموک ندارد، روز گذشته دو ناو جنگی ایرانی در بندر پورت سودان در شرق این کشور پهلو گرفتند.

در ادامه این گزارش به اظهارات وزیر امور خارجه سودان اشاره شده است که تاکید کرده است هیچ ارتباطی میان ایران و کارخانه الیرموک وجود ندارد.



خاطرنشان می شود پس از حمله اخیر جنگنده های رژیم صهیونیستی به کارخانه تسلیحاتی الیرموک، تل آویو تاکنون انجام آن را تایید یا تکذیب نکرده است.

اما "عاموس گلعاد" رئیس کمیته امنیتی و سیاسی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی طی اظهاراتی سودان را یک کشور خطرناک حامی تروریسم ادعایی خود خوانده بود.

وعده مهم اوباما به رژیم صهیونیستی

به گزارش پایگاه فلسطین الیوم ، "دنیس راس" در گفتگو با روزنامه هاآرتص که امروز سه شنبه منتشر شده ، مدعی شد طی هفته های اخیر میان مواضع آمریکا و اسرائیل درباره تعیین خط قرمز و مهلت زمانی برای در موضوع هسته ای ایران، نزدیکی ایجاد شده است.

راس با اذعان به اینکه اطلاعات موثقی در این باره در اختیار ندارد، افزود: فکر می کنم آمریکا به اسرائیل وعده داده که تسلیحات پیشرفته و جدیدی را در راستای جنگ احتمالی با ایران تحویل تل آویو دهد.

این مقام ارشد سابق آمریکایی در ادامه مدعی شد: 2013 سال تصمیم گیری نهایی درباره انتخاب راه حل سیاسی یا نظامی در موضوع هسته ای ایران است.

خاطرنشان می شود اظهارات دنیس راس در حالی مطرح شده که تحلیلگران معتقدند اوباما و نتانیاهو طی ماههای اخیر هرگز درباره تعیین خط قرمز علیه ایران به توافق نرسیدند که این مسئله به ایجاد یکی از مهمترین بحرانها در روابط دوجانبه تبدیل شد.

البته به نظر می رسد این اظهارات با رقابت رامنی و اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز مرتبط باشد.

بازتاب تاکید بر حق هسته ای جمهوری اسلامی ایران

اظهارت امروز "رامین مهمان پرست" سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

پایگاه الیوم السابع مصر به این بخش از اظهارات سخنگو درباره فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران، اشاره کرد و نوشت: ایران بار دیگر از جامعه بین المللی درخواست کرد به حقوق هسته ای این کشور احترام بگذارند.

روسیا الیوم اما در گزارشی با اشاره به سخنان امروز مهمان پرست ، اعلام کرد: تهران بار دیگر انجام مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا را تکذیب کرد.

اما روزنامه الرای اردن به اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه درباره بازرسی هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بغداد اشاره کرده و می نویسد: پس از بازرسی از دو هواپیمای ایرانی در فرودگاه بغداد، تهران از مقامات عراقی خواسته که در برابر خواسته های واشنگتن مقاومت کنند و از تکرار چنین وقایعی اجتناب ورزند.