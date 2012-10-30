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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

یاحقی:

آموزش زبان و ادبیات فارسی در سطح بین الملل غیر علمی صورت می گیرد

آموزش زبان و ادبیات فارسی در سطح بین الملل غیر علمی صورت می گیرد

مشهد- خبرگزاری مهر: مدیر قطب علمی فردوسی‌شناسی دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی مشهد گفت: متاسفانه آموزش زبان و ادبیات فارسی در سطح بین الملل به صورت غیر علمی صورت می‌گیرد که باید برای منظم کردن ساختار آن تدبیری اندیشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر یاحقی، اظهار کرد: زبان عامل ارتباطی میان افراد است که آموزش درست و مناسب آن سبب یک‌دلی و یک‌زبانی در جهان است.

وی با اشاره به این نکته که در همایش مذکور از اطلاعات متفاوتی استفاده شده و این امر بر ارزش‌مندی آن افزوده است، اظهار داشت: دستاوردهای این همایش به آموزش زبان و ادبیات فارسی در دیگر کشورها کمک شایان و قابل توجهی می‌کند.

عضو پیوسته‌ی فرهنگستان سخن زبان و ادب فارسی هم‌چنین بیان داشت: بر اساس برنامه‌ریزی­های صورت گرفته برای آموزش زبان و ادبیات فارسی به دیگر کشورها به اساتید رشته­های زبان و ادبیات انگلیسی نیاز مبرمی وجود دارد.

وی در ادامه با بیان این نکته که آموزش غیر علمی زبان و ادبیات فارسی در سطح بین الملل به فرهنگ و زبان فارسی آسیب­های جدی وارد می‌کند، تصریح کرد: متخصصینی که در حوزه‌ی زبان فعالیت دارند باید دغدغه زبان فارسی را نیز داشته و در جهت ارتقاء و پیشرفت آن فعال باشند.

کد مطلب 1732414

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