آموزش زبان و ادبیات فارسی در سطح بین الملل غیر علمی صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر یاحقی، اظهار کرد: زبان عامل ارتباطی میان افراد است که آموزش درست و مناسب آن سبب یکدلی و یکزبانی در جهان است.
وی با اشاره به این نکته که در همایش مذکور از اطلاعات متفاوتی استفاده شده و این امر بر ارزشمندی آن افزوده است، اظهار داشت: دستاوردهای این همایش به آموزش زبان و ادبیات فارسی در دیگر کشورها کمک شایان و قابل توجهی میکند.
عضو پیوستهی فرهنگستان سخن زبان و ادب فارسی همچنین بیان داشت: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته برای آموزش زبان و ادبیات فارسی به دیگر کشورها به اساتید رشتههای زبان و ادبیات انگلیسی نیاز مبرمی وجود دارد.
وی در ادامه با بیان این نکته که آموزش غیر علمی زبان و ادبیات فارسی در سطح بین الملل به فرهنگ و زبان فارسی آسیبهای جدی وارد میکند، تصریح کرد: متخصصینی که در حوزهی زبان فعالیت دارند باید دغدغه زبان فارسی را نیز داشته و در جهت ارتقاء و پیشرفت آن فعال باشند.
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