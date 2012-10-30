به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی ظهر سه شنبه در همایش شرکای ماندگار استان زنجان با بیان اینکه همه آحاد جامعه در زمینه مقابله با تحریم ها باید فعالانه در صحنه باشند افزود: دشمن پس از شکست در صحنه های مختلف امروز در صحنه تحریم اقتصادی فعالانه وارد عرصه شده و از تمامی ظرفیت های خود در این خصوص استفاده می کند.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی خط مقدم مقابله با تحریم های اعمال شده دشمنان علیه نظام اسلامی هستند ادامه داد: هم اکنون تشدید تحریم های دشمنان علیه نظام اسلامی بیش از گذشته افزایش یافته است.

اسماعیلی ادامه داد: استکبار و صهیونیسم پس از ناکارآمدی نقشه هایشان در حوزه های مختلف، تحریم در حوزه اقتصادی را مورد توجه قرار دادند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود اقتصاد مقاومتی از موضوعات مورد توجه و تاکید ویژه مقام معظم رهبری است که تحقق آن در گرو برنامه ریزی، مشارکت همگانی و حضور بیشتر فعالان اقتصادی است.

اسماعیلی با اذعان به اینکه دشمنان با برنامه ای حساب شده درصدد تضعیف ارزش ها و آرمانهای انقلاب اسلامی هستند افزود: دشمنان به ویژه صهیونیسم از وفاق و همدلی ملت ایران به شدت هراسان هستند.