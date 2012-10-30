پرهیز از آزمون اجرا و خطا در پروژه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، پرهام جانفشان عراقی ظهر سه شنبه در نشست شورای فنی استانداری سمنان با بیان اینکه این استان با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور در خصوص طراحی مسجد همکاری می کند، افزود: امروزه کمبود منابع مختلف، استفاده از فناوری های نوین علمی در عرصه های مختلف ساخت و ساز در کشور را اجتناب ناپذیر کرده است.

وی با اشاره به مذهبی بودن مردم استان سمنان و توانایی های بالای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این استان، افزود: خواستار همکاری این مرکز در خصوص چگونگی ساخت مسجد در سطح استان هستیم تا به الگوی مناسب ایرانی اسلامی دست یابیم.

معاون عمرانی استاندار سمنان صرفه جویی مالی و سرعت بالای پیشرفت در امور را از ویژگی های فناوری های نوین در عرصه های مختلف دانست.

وی همچنین اضافه کرد: علمی بودن اساس طراحی و نبود اشکالات سیستم های قبلی از شاخصه های فناوری های جدید ساخت و ساز است.

جانفشان عراقی با اشاره به عملکرد مطلوب کمیته آموزش شورای فنی استان سمنان، افزود: فعالیت های این کمیته در برگزاری برخی کارگاه های آموزشی تخصصی بی نظیر در کشور قابل تقدیر است.

معاون امور عمرانی استانداری سمنان در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه باید از آزمون اجرا و خطا در پروژه ها پرهیز کرد، افزود: رعایت استاندارد و کیفیت ساخت در پروژه های عمرانی از مباحث مهمی است که باید تمامی مدیران اجرایی به آن توجه داشته باشند.