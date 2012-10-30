  1. ورزش
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

جام جهانی فوتسال - تایلند/

تساوی تیم ملی ایران برابر استرالیا در دیداری تدارکاتی

تساوی تیم ملی ایران برابر استرالیا در دیداری تدارکاتی

تیم ملی فوتسال کشورمان در دیداری دوستانه مقابل استرالیا با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران که از روز جمعه هفته جاری پیکارهای خود در جریان مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 تایلند را آغاز خواهد کرد، عصر سه شنبه (به وقت محلی) در سالن دانشگاه "سریپاتوم" شهر بانکوک به مصاف استرالیا رفت.

در این مسابقه که پشت درهای بسته و از ساعت 16 آغاز شد دو تیم در دو وقت 20 دقیقه‌ای به مصاف هم رفتند که جدال آنها در نهایت به نتیجه تساوی بدون گل انجامید. قضاوت این مسابقه برعهده داوران تایلند بود و تیم ایران با ترکیب مصطفی نظری، محمد کشاورز، محمد طاهری، علی اصغر حسن‌زاده و مسعود دانشور مسابقه را آغاز کرد.
 
پیش از این قرار بود دیدار دوستانه تیم‌های فوتسال ایران و استرالیا در سه وقت 20 دقیقه‌ای برگزار شود اما با درخواست استرالیایی‌ها بازی در دو وقت برگزار شد.
کد مطلب 1732419

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