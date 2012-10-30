آخرین وضع میدانی سوریه/درگیری تروریستها بر سر تقسیم اموال دزدی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری از مقابله ارتش با تروریستها در دیرالزور و السلمیه و هلاکت دهها نفر از آنها خبر داد.



نیروهای ارتش امروز با یک گروه تروریستی که برای حمله به مردم روستای تل دره در السلمیه حومه حماه تلاش می کرد، مقابله کردند که طی آن تلفات سنگینی به آنها وارد شد.



یک منبع رسمی به سانا گفت اعضای این گروه تروریستی که سوار هفت دستگاه خودرو بودند و برخی از این خودروها هم مجهز به تیربار بود، برای ورود به روستای تل دره و حمله به مردم تلاش می کردند .



حمله تروریستها با واکنش نیروهای مسلح و مردم روبرو شدند و تلفات سنگینی به آنها وارد شد.



در حومه حلب، دو گروه تروریستی در منطقه اعزاز به سبب اختلاف بر سر تقسیم اشیای مسروقه با یکدیگر درگیر شدند که چند کشته بر جا گذاشت.



یک منبع رسمی سوری به سانا گفت درگیری میان تروریستها، بیش از 25 کشته و شماری زخمی به جا گذاشت.

کشته و زخمی شدن چند تروریست در دیرالزور



سانا همچنین اعلام کرد در درگیری نیروهای مسلح سوریه با یک گروه تروریستی در منطقه المریعیه در حومه دیرالزور، یک تیربار و مقادیری مهمات از آنها به دست آمد، اعضای این گروه به خرابکاری، بستن راهها و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دست می زدند.