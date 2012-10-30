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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۲۱

صادق عابدین خبر داد:

دستور وزیر نفت برای استفاده از توانمندی های فارس در زمینه صنعت نفت

دستور وزیر نفت برای استفاده از توانمندی های فارس در زمینه صنعت نفت

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس گفت: با رایزنی ها و پیگیری های صورت گرفته، وزیر نفت از مدیران و پیمانکاران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خواست نسبت به توانمندی های استان فارس در این زمینه توجه ویژه ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین با بیان اینکه نمایشگاه توانمندی های استان فارس در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، در بخشهای مختلف صنعت نفت تابستان 91 در شیراز برگزار شد، اظهار داشت:  وزیر نفت در بازدید از بخشهای مختلف این نمایشگاه و گفتگو با تولید کنندگان استان فارس ضمن تحسین ظرفیت های ویژه فارس در این صنعت، خواستار بازدید سایر مدیران وزارت نفت از این نمایشگاه و بهره گیری از توانمندی های سازندگان استان فارس شد.

وی با اشاره به اینکه پس از پیگیری های فراوان، وزیر نفت با صدور دستوری، ضمن تاکید مجدد بر بهره گیری از توانمندی های استان فارس در زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، خواستار جلوگیری از واردات کالاهایی شده که توسط سازندگان ایرانی تولید می شود، افزود: با توجه به تشکیل کنسرسیوم شرکتهای نفتی فارس، با حمایت مدیریت ارشد استان ساخت پالایشگاه دوم شیراز توسط این کنسرسیوم با موافقت وزیر نفت، در حال طی فرآیندهای اداری است.

استاندار فارس با اشاره به تاکید وزیر نفت برای استفاده از توانمندی های استان فارس در این زمینه توسط مدیران و پیمانکاران این وزارت خانه، اظهار داشت: شرکت های تولیدی استان فارس در زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باید تلاش کنند با ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات خود، نیازهای کشور را در این بخش برآورده کنند.

در بازدید وزیر نفت از نمایشگاه توانمندی های استان فارس در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، توانمندی های استان فارس در این صنعت را ظرفیت مناسبی برای رفع نیازهای کشور و مقابله با تحریم ها برشمرد.

کد مطلب 1732421

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