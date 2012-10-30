شهرک دارو، غذا و تجهیزات پزشکی در فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه بعداز ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندیهای استان فارس در تولید تجهیزات پزشکی، دارو، فن آوری سلامت و پرورش ایده اظهار داشت: طی جلسات متوالی و شورایی مرکب از علوم پزشکی، سازمان جهاد، منابع طبیعی، صنایع ،شهرکهای صنعتی و غیره زمینی به مساحت 400 هکتار در بیضا انتخاب و برنامه ریزی جهت احداث شهرک دارو،غذا و تجهیزات پزشکی به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تحریمها فرصت برای پیشرفت محسوب شدند، افزود: با ایجاد فشار به ایران کشور به سمت خودکفایی بیشتر گام برداشته که احداث این شهرک نیز از اقدامات در همین راستا است که با آماده شدن مقدمات اولیه اطلاع رسانی برای جذب سرمایه گذار می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: فشار استکبار در زمینه بعد اقتصادی و مرتبت با سلامت حتی در زمان دفاع مقدس نیز به این شدت نبوده است اما خوشبختانه کشور ما توانسته با همت و درایت مشکلات را تا حدودی حل و گامهای موثری در این راستا بردارند.

ایمانیه ادامه داد: در طول یکسال گذشته استان فارس توانسته در زمینه تولید تجهیزات و دارو گامهای موثری بردارد و امیدواریم تا آخر امسال نیز داروهای تولید داخلی بیشتری را با تائید وزارت بهداشت رسانده و وارد بازار کنیم.

وی عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه توانمندیهای استان فارس در تولید تجهیزات پزشکی، دارو، فن آوری سلامت و پرورش ایده نیز یکی مصوبات حوزه معاونت درمان در خصوص رسیدن به خودکفایی است .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: راه اندازی سایت http:// tolid.sums.ac.irتولید دانشگاه علوم پزشکی کمک به ایجاد هماهنگی بین نیازمندیها و توانمندیهای استان می کند و اطلاعات مناسبی در این حوزه به علاقه مندان می دهد.