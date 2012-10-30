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۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۲۷

رجبی خبر داد:

دومین جلسه پدافند غیرعامل در البرز برگزار شد

دومین جلسه پدافند غیرعامل در البرز برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی،امنیتی و جانشین استاندار در شورای پدافند غیر عامل از برگزاری دومین جلسه از مجموعه همایشهای آموزشی، تخصصی پدافند غیر عامل ویژه مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رجبی گفت: این جلسه با حضور استاندار البرز و رئیس شورای پدافند غیرعامل استان و با بهره گیری از اساتید کشوری (سردار حیدری معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیر عامل کشور و سرهنگ اسفندیاری از اساتید تخصصی این حوزه) بر گزار شد.

رجبی تاکید کرد: حضور مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان در همایش مذکور الزامی بود.

معاون سیاسی، امنیتی و جانشین استاندار در شورای پدافند غیر عامل گفت: گواهی نامه آموزشی مربوطه جهت شرکت کنندگان از سوی اداره کل آموزش و پژوهش استانداری البرز صادر خواهد شد.

310 نفر از کارمندان البرزی در آزمون پدافند غیرعامل شرکت کردند
 
مریم سادات سیادت جو مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری از برگزاری آزمون مبانی پدافند غیر عامل ویژه شاغلین در استانداری و فرمانداری خبر داد وگفت: به مناسبت بزرگداشت هفته پدافند غیر عامل که سومین روز از آن به آموزش و پژوهش اختصاص یافته دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرز اقدام به برگزاری یک دوره آزمون مبانی پدافند غیر عامل به صورت رایگان نمود که استقبال خوبی شد و 310 نفر از کارمندان در این آزمون شرکت کردندکه 100نفر مختص به غرب استان البرز شامل شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و 210 نفر از شرکت کنندگان از کارمندان استانداری و فرمانداری شهرستان کرج بودند.

وی تصریح کرد: افرادی که در این آزمون 60 درصد نمره قبولی بدست آورند منجر به صدور گواهینامه خواهد شد.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری افزود: تا پایان اسفند ماه سال91 سه دوره آزمون مرتبط با پدافند غیر عامل برگزار خواهد شد که شامل مدیران ارشد، مدیران میانی و یک دوره نیز ویژه کارشناسان در سطح استان است.
 
روابط عمومی اداره کل زندانهای استان البرزرتبه برتر کشوری را کسب کرد
 
حمید قبادی رئیس روابط عمومی زندانهای البرز افزود: این رتبه در ازریابی عملکرد روابط عمومی های زندانهای کشور کسب شده است.
 
وی گفت: انعکاس بموقع اخبار، فعالیتهای سمعی و بصری، تبلیغات و انتشارات، همکاری با روابط عمومی های سایر ادارات و رسانه های جمعی، برگزاری نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر و کسب رتبه برتر نمایشگاه یکصدمین سفر رئیس جمهور در استان البرز از دلایل برتری در این ارزیابی عنوان شده است.
 
وی افزود: سال گذشته این روابط عمومی بیش از 60 لوح فشرده فیلم وتیزر و گزارش عملکردی ارائه داد.
 
تعامل محیط زیست البرز با سازمانهای مختلف شهری در اجرای طرح بزرگ آموزش شهروندی

اولین جلسه هماهنگی بین ادارات کل حفاظت محیط زیست البرز و سازمانهای مدیریت پسماند، پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، انجمن پرستاران ایران و سازمان آتش نشانی و فرمانده معاونت اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان کرج، در کانون رشد خلاق رجایی شهر کرج به منظور همگرایی سازمانهای مختلف و ارتقا سطوح کمی و کیفی طرح آموزش شهروندی برگزار شد.

این نشست با همفکری و ارائه دیدگاههای کارشناسان آموزشی سازمانهای ذکر شده با هدف افزایش سطح فرهنگ شهروندی و ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به شهروندان فعال در تمام زمینه های اخلاق شهروندی از جمله حفاظت محیط زیست بود.
کد مطلب 1732424

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