دومین جلسه پدافند غیرعامل در البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رجبی گفت: این جلسه با حضور استاندار البرز و رئیس شورای پدافند غیرعامل استان و با بهره گیری از اساتید کشوری (سردار حیدری معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیر عامل کشور و سرهنگ اسفندیاری از اساتید تخصصی این حوزه) بر گزار شد.



رجبی تاکید کرد: حضور مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان در همایش مذکور الزامی بود.

معاون سیاسی، امنیتی و جانشین استاندار در شورای پدافند غیر عامل گفت: گواهی نامه آموزشی مربوطه جهت شرکت کنندگان از سوی اداره کل آموزش و پژوهش استانداری البرز صادر خواهد شد.



310 نفر از کارمندان البرزی در آزمون پدافند غیرعامل شرکت کردند



مریم سادات سیادت جو مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری از برگزاری آزمون مبانی پدافند غیر عامل ویژه شاغلین در استانداری و فرمانداری خبر داد وگفت: به مناسبت بزرگداشت هفته پدافند غیر عامل که سومین روز از آن به آموزش و پژوهش اختصاص یافته دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرز اقدام به برگزاری یک دوره آزمون مبانی پدافند غیر عامل به صورت رایگان نمود که استقبال خوبی شد و 310 نفر از کارمندان در این آزمون شرکت کردندکه 100نفر مختص به غرب استان البرز شامل شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و 210 نفر از شرکت کنندگان از کارمندان استانداری و فرمانداری شهرستان کرج بودند.



وی تصریح کرد: افرادی که در این آزمون 60 درصد نمره قبولی بدست آورند منجر به صدور گواهینامه خواهد شد.



مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری افزود: تا پایان اسفند ماه سال91 سه دوره آزمون مرتبط با پدافند غیر عامل برگزار خواهد شد که شامل مدیران ارشد، مدیران میانی و یک دوره نیز ویژه کارشناسان در سطح استان است.



روابط عمومی اداره کل زندانهای استان البرزرتبه برتر کشوری را کسب کرد

حمید قبادی رئیس روابط عمومی زندانهای البرز افزود: این رتبه در ازریابی عملکرد روابط عمومی های زندانهای کشور کسب شده است.



وی گفت: انعکاس بموقع اخبار، فعالیتهای سمعی و بصری، تبلیغات و انتشارات، همکاری با روابط عمومی های سایر ادارات و رسانه های جمعی، برگزاری نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر و کسب رتبه برتر نمایشگاه یکصدمین سفر رئیس جمهور در استان البرز از دلایل برتری در این ارزیابی عنوان شده است.



وی افزود: سال گذشته این روابط عمومی بیش از 60 لوح فشرده فیلم وتیزر و گزارش عملکردی ارائه داد.



تعامل محیط زیست البرز با سازمانهای مختلف شهری در اجرای طرح بزرگ آموزش شهروندی



اولین جلسه هماهنگی بین ادارات کل حفاظت محیط زیست البرز و سازمانهای مدیریت پسماند، پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، انجمن پرستاران ایران و سازمان آتش نشانی و فرمانده معاونت اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان کرج، در کانون رشد خلاق رجایی شهر کرج به منظور همگرایی سازمانهای مختلف و ارتقا سطوح کمی و کیفی طرح آموزش شهروندی برگزار شد.



این نشست با همفکری و ارائه دیدگاههای کارشناسان آموزشی سازمانهای ذکر شده با هدف افزایش سطح فرهنگ شهروندی و ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به شهروندان فعال در تمام زمینه های اخلاق شهروندی از جمله حفاظت محیط زیست بود.