800 شعبه بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میراشه ظهعر سه شنبه در همایش شرکای ماندگار استان زنجان افزود: همچنین سهم منابع بانک مهر اقتصاد از بازار پولی کشور 203 هزار میلیارد ریال است که این میزان منابع قابل مقایسه با سایر موسسات و بانک های دیگر کشور نیست.

وی ادامه داد: سرمایه فعلی بانک مهر اقتصاد کشور یک هزار و 500 میلیارد ریال است . میراشه با بیان اینکه پنج هزار و 565 نفر نیز سرمایه نیروی انسانی این بانک در سراسر کشور را شامل می شود افزود: بانک مهر اقتصاد در خصوص بانکداری الکترونیک و تجهیزاتی که دارد مطابق با بانکداری اسلامی حرکت می کند.

معاون پشتیبانی و مهندسی بانک مهر اقتصاد کشور با بیان اینکه بانکداری اسلامی چشم انداز روبه رشدی را در ارائه خدمات به جامعه هدف و مردم به همراه دارد افزود: بر اساس برنامه ریزی های های صورت گرفته بانک مهر اقتصاد تا چهار سال آینده در بانکداری اسلامی در منطقه خاورمیانه برتر خواهد بود.