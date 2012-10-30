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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

میراشه:

800 شعبه بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور فعال است

800 شعبه بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور فعال است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و مهندسی بانک مهر اقتصاد کشور از فعالیت 800شعبه بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور خبرداد و گفت: در این تعداد شعبه 12 هزار حساب بانکی فعال است.

 به گزارش خبرنگار مهر، رضا میراشه ظهعر سه شنبه در همایش شرکای ماندگار استان زنجان افزود:  همچنین سهم منابع بانک مهر اقتصاد از بازار پولی کشور 203 هزار میلیارد ریال است که  این میزان منابع قابل مقایسه با سایر موسسات و بانک های دیگر کشور نیست.
 
وی ادامه داد:  سرمایه فعلی بانک مهر اقتصاد کشور یک هزار و 500 میلیارد ریال  است .
 
میراشه با بیان اینکه  پنج هزار و 565 نفر نیز سرمایه نیروی انسانی این بانک در سراسر کشور را شامل می شود افزود: بانک مهر اقتصاد در خصوص بانکداری الکترونیک و تجهیزاتی که دارد مطابق با بانکداری اسلامی حرکت می کند.
 
 معاون پشتیبانی و مهندسی بانک مهر اقتصاد کشور  با بیان اینکه بانکداری اسلامی چشم انداز روبه رشدی را در ارائه خدمات به جامعه هدف و مردم به همراه دارد افزود:  بر اساس برنامه ریزی های های صورت گرفته بانک مهر اقتصاد تا چهار سال آینده در بانکداری اسلامی در منطقه خاورمیانه برتر خواهد بود.
کد مطلب 1732426

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