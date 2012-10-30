بهره برداری از نخستین مرکز حفظ قرآن کریم شمالغرب کشور در خوی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی در آیین افتتاح این مرکز گفت: این مرکز در عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری برای پرورش قاریان و حافظان قرآن و گسترش فرهنگ قرآنی به صورت تخصصی در یک ساختمان استیجاری کار خود را آغاز کرده است.

حجت الاسلام علی مصائبی افزود: در این مرکز با بهره گیری از اساتید مجرب و فناوری های روز به توسعه فعالیت های قرآنی به ویژه پرورش حافظ قرآن کریم پرداخته می شود.

وی ادامه داد: در اجرای طرح ملی حفظ قرآن کریم تاکنون بیش از 9 هزار و 500 نفر در گروه های سنی مختلف در سامانه اجرایی این طرح ثبت نام کرده اند که سهم شهرستان خوی از این تعداد 2100 نفر است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی سهم استان آذربایجان غربی دراین طرح را در سالجاری 10 هزار نفر دانست و افزود: این تعداد تا پایان امسال محقق می شود.