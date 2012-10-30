تامین امنیت اسرائیل مایه افتخار ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت صهیونیستی " جروزالم پست" ، ژنرال " مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امروز از محل استقرار سیستم ضد موشکی " سپرآهنین" در سرزمینهای اشغالی دیدار کرد.

این دیدار بخشی از برنامه رزمایش مشترک درحال اجرای ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی است که با هدف تقویت پدافند ضد موشکی این رژیم اجرا می شود.

در جریان این دیدار که ژنرال " بنی گانتز" فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی وی را همراهی می کرد دمپسی گفت : افتخار بزرگی است من الان اینجا در مرکز دفاع ازاسرائیل هستم ، دستاوری بزرگ که مایه افتخار ما است که بخشی از آن هستیم و در آن سهم داریم.

گفتنی است آمریکا با هدف تقویت سیستم دفاع موشکی رژیم صهیونیستی اقدام به ساخت سیستم ضد موشکی پیشرفته ای موسوم به گنبد آهنین در سرزمین های اشغالی کرده است.