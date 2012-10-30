1200 تعاونی در استان قزوین فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایمانی ظهر سه شنبه در جمع تعاون گران و اتحادیه های تعاونی استان قزوین که با حضور غلامحسین حسینی نیا معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قزوین برگزار شد اظهارداشت: سه هزار تعاونی در استان قزوین با 360 هزار نفر عضو به ثبت رسیده است.

وی افزود: 1500 تعاونی به دلیل پایان ماموریت خود یا برخی مسائل دیگر از حالت فعالی خارج شده و راکد یا نیمه فعال است که با تشکیل کمیته ای وضعیت آنها مورد بررسی کارشناسی برای تعیین تکلیف قرار گرفته است.

ایمانی تصریح کرد: آموزش های دوره ای در تعاونی ها در استان جدی گرفته شده و امسال نیز برنامه های خاصی برای اعضای تعاونی های فعال استان پیش بینی کرده ایم که اجرایی خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین یادآورشد: در سال جاری دو هزار و 640 نفر ساعت آموزش برگزار شد و با تامین اعتبار لازم زمینه ارتقای سطح مهارتی تعاونگران قزوین فراهم خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: در سال گذشته بیش از دو هزار و 680 نفر تحت پوشش دوره های آموزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین قرار گرفتند.

در این نشست که در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین برگزار شد نمایندگان تعاونی های مسکن، مرغداران،حمل و نقل، اتاق تعاون، زیتون کاران، صنایع دستی، مصرف، گردشگری، کارگران در خصوص مشکلات نقدینگی، ضعف بنیه مالی تعاونی ها، پرداخت غیر منطقی حق بیمه و مالیات، ضرورت تشکیل واحد پیگیری مشکلات تعاونی ها در وزارتخانه، استفاده از تسهیلات بانکی با بهره کم، عدم اطلاع اعضاء با وظایف و حوزه عملکردی، مطرح کردند.