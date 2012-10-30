تدابیر رهبری کشور را از توطئه های دشمنان مصون نگه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله سیدیحیی جعفری ظهر سه شنبه در جمع هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان گفت: به برکت وجود رهبر کبیر انقلاب(ره) و مقام معظم رهبری توطئه های دشمنان از زمان پیروزی انقلاب تاکنون با شکست مواجه شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بر لزوم حفظ وحدت تاکید کرد و ادامه داد: حرکت در مسیر ولایت باعث تقویت اتحاد جامعه و یاس دشمنان می شود.

وی ابراز داشت: دشمنان جرات عملی کردن تهدیدهای پوچ و بی اساس خود را ندارند زیرا می دانند در صورت حمله به ایران توان مقابله را نداشته و در نهایت مغلوب خواهند شد.

آیت الله جعفری با اشاره به لزوم هوشیاری در مقابل دسیسه های دشمنان تصریح کرد: باید جهاد علمی در کشور آغاز شود و دانشجویان باید در این عرصه به طور جد وارد شوند.

این مسئول با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: کم کاری و سوءمدیریت ها در کنار تحریم ها باعث این گرانی ها شده است.