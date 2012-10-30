عدم واردات نسل اول مولدان/تولید 85 درصد گونه های نادر خاویار در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیمیری عصر سه شنبه در دومین همایش منابع شیلاتی دریای خزر در گرگان افزود: پیشنهاد می شود مولدین نسل اول خصوصا از گونه فیتوفاک وارد شود و تنوع گونه ها در ماهیان پرورشی بیشتر شود.

وی افزود: گلستان 31 درصد صید وصیادی و رتبه دو کشور را در بخش شیلات دارد و60 درصد تکثیر انواع بچه ماهیان خاویاری کشور درگلستان انجام می شود.

وی ادامه داد: 85 درصد گونه های نادر ماهیان خاویاری، 100 درصد تکثیر پاییزه ماهیان خاویاری، 80 درصد پرورش کپور کشور که رتبه اول را دارا است و 40 درصد صید کپور که نسبت به استان های شمالی رتبه اول را دارد و رتبه اول در تکثیر میگو از جمله رتبه هایی است که شیلات گلستان در بخش های مختلف در کشور دارا است.

علیمیری درادامه افزود: 15 درصد صیادان شمال کشور، هفت درصد ماهیان استخوانی شمال کشور، رتبه چهارم ماهیان گرمابی و پرورش 12 درصد کل تولید کشور و تولید 2.5 میلیون قطعه ماهیان زینتی در کشور از دیگر فعایت های شیلاتی استان است.

وی تصریح کرد:11 شرکت تکثیر و پرورش آبزیان، سه شرکت تولید ماهیان گرمابی با 18 هزار تن تولید، دو شرکت ماهیان سردابی با 400 تن تولید و پنج شرکت تعاونی پرورش میگو با ظرفیت 200تن از دیگر پتانسیل های شیلاتی استان است.

وی بیان کرد: آبزی پروری درگلستان صنعتی است که نرخ رشد بالایی دارد و سرمایه گذاری در این زمینه در صورت رعایت عوامل فنی تولید همراه با منابع آب و خاک بین 50 تا 60 درصد سود دارد.

این فعال شیلاتی استان عنوان کرد:بازگشت سرمایه در این سرمایه گذاری دو و نیم تا سه سال است که هم سبب ایجاد اشتغال وهم سلامت ورفاه می شود وحاشیه سود آن نیز بسیار مناسب است.

وی چالش های پیش روی این صنعت را دراستان را عدم تخصیص نهاده تولید وعدم تحویل به موقع آن، عدم تامین سرمایه درگردش به مقدار کافی، عدم حمایت از تولید و فروش و نبود مولدین نسل اول در کشورعنوان کرد.

وی ادامه داد:عدم نظارت بر نهاده های تولید کودهای شیمیایی فتوسنتز غیر استاندارد و بیمه آبزی پروری از دیگر مشکلات پیش رو است.