اختتامییه اولین دوره لیگ تیراندازی البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در این مراسم امید محمدی رئیس هیئت تیراندازی البرز، روستاکاری معاون اداره کل ورزش و جوانان استان ، رحیمی زاده و صیاد زارع اعضای هیئت رئیسه تیراندازی البرز، پوستین دوز مسئول تربیت بدنی بنیاد شهید استان ، صیادی مسئول هیئت تیراندازی شهرستان نظرآباد ، صمدپور نماینده فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از تیراندازان مدال آور این دوره حضور داشتند.

در ابتدای مراسم رئیس هیئت تیراندازی البرز، پیرامون مدال آوری تیراندازان البرزی سخنانی کرده و یکی از دغدغه های اصلی این هیئت را مسافت زیاد و دور از شهر سالن ذکر کرد و خواستار هم اندیشی مسئولین پیرامون انتقال این مکان به داخل شهر شدند.

محمدی از آغاز دومین دوره لیگ داخل استان در ماه جاری خبر داد، و از مقام آوران، این دوره با دادن لوح ، مدال و جوایز نقدی تقدیر به عمل آوردند.

در رشته تپانچه بادی (بخش آقایان) تیم میثاق مدال طلا را از آن خود کرد، تیم شهید کریمی وقار مدال نقره و تیم مالک اشتر مدال برنز را به دست آوردند.

همچنین در رشته تفنگ بادی (آقایان) تیم ثابت هدف پارس الف مدال طلا، تیم میثاق مدال نقره و تیم ثابت هدف پارس ب مدال برنز را از آن خود کردند.

در بخش تفنگ بادی (بانوان) تیم ثابت هدف پارس الف مدال طلا، تیم ثابت هدف پارس ب مدال نقره و تیم میثاق مدال برنز را کسب کردند.

در نهایت در مجموع تفنگ و تپانچه بادی (آقایان)، تیم میثاق مدال طلا، تیم ثابت هدف پارس الف مدال نقره و تیم شهید کریمی وقار به مدال برنز دست یافتند.

اضافه می شود، در مجموع تفنگ و تپانچه بادی (بانوان)، تیم ثابت هدف پارس الف به عنوان تیم اول مدال طلا، تیم میثاق مدال نقره و تیم ثابت هدف پارس ب مدال برنز را کسب کردند.

در بخش دیگری از این مراسم، معاون اداره کل ورزش و جوانان استان افزود: با وجود امکانات اندک این رشته، شاهد پیشرفت بیش از پیش بوده ایم که این امر را بسیار خوشایند عنوان کرد. وی حضور جانبازان و معلولین مدال آور را امری شایسته و قابل تقدیر دانست.

همچنین وی در ادامه مراسم، حکم اعضای هیئت تیراندازی البرز را اهدا کرده و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.