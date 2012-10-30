ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان در کشور نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ماجدی اردکانی ظهر سه شنبه در نشست شورای فنی استان سمنان که در محل استانداری برگزار شد با بیان اینکه در ساخت مسکن کشور استفاده از فناوری نیک سیستم توسعه یافته است، افزود: این فناوری از فناوری های برآمده از این مرکز تحقیقات به عنوان اولین فناوری تولید ساختمان است.

وی همچنین اضافه کرد: ضرورت کاربرد سیستم های ساختمانی پیش ساخته با مقیاس مشخص ضمن تاکید بر ضوابط معماری و ساختمانی کشور و با هدف بومی سازی و سازگاری با شرایط داخلی موجب طراحی این سیستم در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شد.

مدیر کل امور پژوهشی مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این مطلب که این فناوری سریع الاحداث، با کارایی بالاتر از سیستم های اجرایی فعلی، تا کنون در استان های مازندران و البرز استفاده شده و تا پنج طبقه طراحی و در کشور در حال گسترش است، اظهار داشت: قابلیت استفاده از این سیستم برای اقشار مختلف جامعه با توانایی های مالی متفاوت از جمله ویژگی های این سیستم است.

ماجدی اردکانی با اشاره به ضرورت بازگشت به معماری ایرانی اسلامی، خاطرنشان کرد: تاکید بر فرهنگ و منش اجتماعی، سازگار بودن با اقلیم و ... نیازهایی بود که بر اساس آن تحقیقاتی در این زمینه برای بازنگری در ساختار و استفاده از تجربیات کشورهای اسلامی در این مرکز تحقیقات انجام شود.

مدیر کل امور پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ساخت بتن های توانمند را از دیگر محصولات برآمده از پژوهش های محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی عنوان و تصریح کرد: طول عمر تا 120 سال و مقاومت در برابر خوردگی از مزیت های لوله های فاضلاب ساخته شده با این بتن است.

وی اضافه کرد: برخی آزمایشگاه ها و تجهیزات در کشور تنها در این مرکز تحقیقات فعالیت دارد که آزمایشگاه آتش، آکوستیک و آزمایشگاه شیشه های دوجداره از آن جمله اند.

ماجدی اردکانی با بیان اینکه برخی مصالح و محصولات نوین ساختمانی مورد استفاده در کشور که برای آنها استاندارد ملی تعریف نشده است باید از این مرکز تحقیقات گواهینامه فنی دریافت کنند، اظهار داشت: برای اینگونه محصولات پس از آزمایش و بررسی، تا زمانیکه برای آنها استاندارد ملی تعریف شود، گواهینامه فنی صادر می شود، پس استاندارد و گواهینامه فنی موازی هم نیستند بلکه به نوعی مکمل هم محسوب می شوند.

وی از پیشرفت 70 درصدی طراحی پروژه هوشمندسازی بیمارستان ها خبر داد و گفت: طراحی معماری اسلامی در بیمارستانها نیز تا پایان سال انجام می شود زیرا تمام بیمارستان های کشور در حال حاضر بر اساس الگوهای غربی ساخته می شود و بسیاری مسایل در آنها لحاظ نمی شود.

مدیر کل امور پژوهشی مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در مباحث مختلف نیز موارد مطرح شده در مبانی دین اسلام مرتبط با طراحی ساختمان ها توسط متخصصین استخراج و برای اجرایی شدن در اختیار معماران قرارداده شد.

ماجدی با اشاره به وجود بافت های فرسوده در بسیاری از شهرهای کشور، اضافه کرد: تاکنون هفت نشریه در مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی، برای ارائه اصول مقاوم سازی در این بافت ها، تهیه شده که دو شماره از آن به چاپ رسیده است.

وی با اشاره به تهیه بانک اطلاعاتی در زمینه های مختلف در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اظهار داشت: بانک اطلاعاتی ژئوتکنیک این مرکز با لحاظ کردن 19 هزار گمانه و پنج هزار و 600 پروژه را با موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای استفاده متخصصان کشور بر روی اینترنت قرارخواهیم داد .

مدیر کل امور پژوهشی مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی در خاتمه با بیان اینکه در خصوص اصول ساخت مسجد نیز در کشور هیچ ضوابطی وجود نداشته است، افزود: در این مورد نیز ضوابط خاصی در حال جمع آوری و تدوین است.