آلودگی بزرگترین معضل دریای خزر/ ورود هزاران تن زباله های خام به خزر

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم کمالی بعد از ظهر سه شنبه در دومین همایش منابع شیلاتی با اشاره به مناقشات بین المللی دراین دریا گفت: صید وصیادی دراین دریا، استفاد از نفت وگاز ومواد معدنی ، چگونگی دسترسی به آب های آزاد از جمله عمده ترین محل مناقشات همسایگان دریای خزر است.

وی افزود: ایران با تقسیم بندی 20 درصد برای هر کشور موافق است ولی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان پیشنهاد دارند تا متناسب با سواحل هر کشور از دریای مازنداران استفاده کند.

وی اظهارداشت: روس ها نیز پیشنهادشان تقسیم بندی از بستر بود که بستر را با طول ساحل و منابع در بستر تقسیم کنند ولی درارتباط با صید و صیادی هر کشور متناسب با ساحل خود اقدام کند.

این استاد دانشگاه اظهارداشت:850 نوع ماهی در دریای مازندران وجود دارد که 78 گونه آن در سواحل ایران است و 90 درصد ماهیان خاویاری نیز مختص این دریا است.

وی تصریح کرد: اما صید ماهیان خاویاری به دلایل بازیافت جمعیت این گونه و اینکه نسل این ماهیان رو به انقراض است در دریای خزر ممنوع اعلام شده است.

وی از جمله گونه های مختص خزر را کپور معمولی، خاویار، فوک دریایی، ماهی سفید و سالمون ذکر کرد و گفت: سالمون از جمله گونه هایی است که در خزر رو به انقراض است.

کمالی با بیان اینکه 80 درصد آب شیرین ورودی این دریا را رودخانه ولگا در شمال این دریا تامین می کند گفت: برآورد می شود 293 هزار میلیارد فوت مکعب گاز و 184 میلیارد بشکه نفت از این دریا استحصال شود.

وی افزود: دریای خزر 40 تا 44 درصد آبهای داخلی جهان را به خود اختصاص داده است و عمق این دریا از شمال به جنوب افزایش می یابد و چون جریان آب دریا از شمال غرب به جنوب شرق است همین جهت جریان آب وژرفای آب در جنوب سبب شده است که در کرانه های ایران حرکت کند آب سبب تجمع انواع آلودگی ها شود.