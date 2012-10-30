مسجد جامع اصفهان تابع قانون وقف است/جشن ثبت جهانی با اوقاف هماهنگ نشد

حجت‌الاسلام حسین اژدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مردم اصفهان برای به ثبت رسیدن مسجد جامع اصفهان در یونسکو اظهار کرد: برای این مهم استاندار اصفهان، اداره اوقاف استان و میراث فرهنگی تلاش کردند اما برای برگزاری جشن جا داشت که میراث فرهنگی با اوقاف هم هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آورد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آشنایی مردم جهان با آثار اصیل فرهنگی ایران که نشات گرفته از اسلام و تشیع است، مهم‌تر از ثبت مسجد جامع در یونسکو است، افزود: برای اینکه مسجد جامع اصفهان در یونسکو ثبت شود، زحمات زیادی از سوی مسئولان به ویژه استاندار اصفهان کشیده شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه این اداره برای این ثبت جهانی زحمات زیادی کشیده است، تصریح کرد: برگزاری جلسات متعدد، آزادسازی اطراف مسجد جامع، زیباسازی مسجد و بنای قدیمی آن از مهم‌ترین اقدامات اداره اوقاف اصفهان برای ثبت در یونسکو است.

وی وجود مقبره علامه مجلسی در کنار این مسجد را سبب ایجاد روح‌معنوی به مسجد جامع عنوان کرد و ادامه داد: کارشناسانی که از سوی یونسکو برای ثبت مسجد جامع به اصفهان آمده بودند، روح معنوی این مکان را بسیار جالب توجه می‌دانستند.

اژدری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مساجد موقوفه و تابع قانون وقف هستند، بیان داشت: موقوفه بودن مساجد هم در قانون و هم در کلام رهبر معظم انقلاب بیان شده است.

وی با انتقاد از میراث فرهنگی گفت: جا داشت که میراث فرهنگی استان اصفهان برای برگزاری مراسم جشن ثبت جهانی مسجد جامع در یونسکو، هماهنگی با اوقاف که متولی مسجد جامع است، انجام می‌داد و حداقل جلساتی در این زمینه با اوقاف برگزار می‌کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه کرد: پیش از هر چیزی، ابتدا این مکان مسجد بوده و احکام مساجد بر این مکان بار می‌شود و سپس به سبب قدمت زمانی که ساختمان مسجد دارد، به میراث فرهنگی نیز تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ابتدا باید احترام خاصی به مسجد بودن این بنا داشته باشیم و سپس به بحث میراثی بودن آن بپردازیم، تاکید کرد: با توجه به تلاش‌هایی که اوقاف برای ثبت مسجد جامع انجام داد، بی مهری از سوی میراث فرهنگی به این اداره انجام گرفت و هیچ هماهنگی برای برگزاری مراسم ثبت جهانی با اوقاف انجام نشد.

اژدری اظهار کرد: با این حال معتقدم که آنچه سبب شد تا این مسجد ثبت جهانی شود ابتدا تلاش‌های استاندار و اداره کل اوقاف استان اصفهان و بعد میراث فرهنگی استان اصفهان بود.

وی اضافه کرد: امیدواریم در آینده نیز مساجد و مراکز مهم و قدیمی فرهنگی اصفهان را نیز ثبت جهانی کنیم.