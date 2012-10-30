به گزارش خبرگزاری مهر، نشست عوامل برنامه رادیو هفت بعداظهر روز دوشنیه 8 آبانماه با حضور منصور ضابطیان کارگردان ، محمد صوفی تهیه کننده و امیر علی نبویان نویسنده وقصه گو ، مارال دوستی نویسنده در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. در این نشست که اجرای آن را سعید توکلی بر عهده داشت با استقبال دور از انتظار وچشمگیر شهروندان همراه بود به طوریکه مجری برنامه چندین بار مجبور به عذر خواهی از حاضران به دلیل کمبود صندلی و جا شد.

«رادیو هفت» زاییده خستگیهای ناشی از شهر نشینی

در ابتدا مجری برنامه سعید توکلی با یک سوال درباره زمان شروع و تولد برنامه رادیو هفت از ضابطیان درخواست کرد تا مختصری در این مورد برای حاضران مطرح کند. ضابطیان نیز در پاسخ گفت: شروع و ایده برنامه رادیو هفت از تابستان سال 1389 شکل گرفت، زمانیکه می دیدم چطور بسیاری از مردم در زندگی شهری گرفتار ترافیک ، آلودگی، روابط پیچیده اجتماعی در کلانشهری مانند تهران اسیر هستند و نتیجه آن پس از یک روز چیزی جز خستگی نبود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر مهمترین ابزار پس از این فعل وانفعالات تلویزیون بود که نقش ارتباطی مناسبی بر عهده داست از همین رو تصمیم به ساخت برنامه با محوریت شاد گرفتیم که منجر به تولد رادیو هفت شد.

در ادامه محمد صوفی نیز در تکمیل سخنان ضابطیان گفت: قرار بود این برنامه در ابتدا با عنوان رادیو در شبکه جام جم پخش شود که در این بین با پیشنهاد شبکه آموزش روبرو شدیم که تا به دور از هیاوهوی خبری و تبلیغات کار می کرد ما هم تصمیم گرفتیم با این شبکه کار خود را آغاز کنیم. از هر کسی که بتواند متنی را گویندگی کند استفاده می کنیم .

در ادامه ضابطیان در پاسخ به پرسش سعید توکلی که چقدر استفاده از گویندگان را در برنامه خود وزنه می دانید گفت: ویژگی گویندگان وصدای خوب آنها از پارامترهایی است که می تواند به برنامه رادیو هفت کمک کند، در حال حاضر از بازیگران یا هر کسی که بتواند متنی را گویندگی کند استفاده می کنیم که این موضوع بر جذابیت برنامه افزوده است.

مارال دوستی سرپرست نویسند گان برنامه رادیو هفت، در پاسخ به پرسش بعدی توکلی که از او پرسید چگونه فکر می کنید و می‌نویسید با لحنی طنزآمیز گفت: ماهیت برنامه اینقدر خوب و مورد استقبال هست که هر چه می نویسیم به نظر خوب می آید.اجرای خوب برنامه باعث شده است که فکر کنیم نویسنده خیلی خوب نوشته است. ایده ها گروهی تصمیم گیری می شود

ضابطیان کارگردان برنامه رادیو هفت در ادامه درباره گرفتن ایده برای این برنامه تصریح کرد: بیشتر آیتم ها که به ذهن می رسد به صورت گروهی مطرح می شود و درباره آن نظر خواهی و در ادامه تصمیم گیری می‌شود.

مجری برنامه با اشاره به اینکه یکی از آیتم های جذاب ومورد استقبال آیتم «کوچولوها» است از کارگردان برنامه خواست تا در مورد شکل گیری این بخش توضیح دهد. کارگردان برنامه نیز گفت: این ایده به صورت اتفاقی زمانی که به مهمانی یکی از دوستانم دعوت بودم در آشنایی با یک کودک که با سه چرخه در پارکینگ مشغول بازی بود شکل گرفت و همان چیزی شد که امروز شاهد آن هستیم.

امیر علی نبویان در مقام قصه گو و نویسنده نیز در خصوص سوژه های نوشتنی خود گفت: در برخی از موارد ایده های خود را از بازخوردهای برنامه در مواجه با مردم می گیرم، برای مثال جمعیت و استقبال امروز در فرهنگسرای رسانه خود یک سوژه است.

ضابطیان در ادامه با اشاره به ساختار برنامه گفت: مجبوریم ساختار این برنامه را با توجه به تغییراتی که اطرافمان رخ میدهد تغییر دهیم از همین رو داستان و مناسبتها به فراخور زمان تغییر می کند.

وی با بیان اینکه هر برنامه ای از یک سری محدودیت ها برخوردار است گفت: برنامه رادیو هفت نیز از این قاعده مستثنی نیست.