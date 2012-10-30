رقابت اسکواش بازان مازنی به مناسبت روز جهانی اسکواش

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل احمدی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 15 آبان روز جهانی اسکواش نامگذاری شده است، اظهار داشت: اسکواش بازان مازندرانی، جمعه 12 آبان ماه با حضور در خانه اسکواش مازندرن واقع در مجموعه داراب ساری با یکدیگر رقابت می کنند.

عضو کمیته فنی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران افزود: مراسم جشن روز جهانی اسکواش با حضور مسئولان استانی و شهرستان و ورزشکاران و روسای هیئت ها در سه شنبه 16 آبان ماه سال جاری در خانه اسکواش مازندران برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این مراسم لوح و جوایز مسابقات جام رمضان آقایان و بانوان و مسابقات روز جهانی اسکواش به ورزشکاران برتر اهدا خواهد شد.

رئیس هیئت اسکواش مازندران، از اعزام یک تیم از استان به مسابقات کلوز ستلایت آقایان که از نهم تا دوازدهم آبانماه سال جاری در اراک برگزار می شود، خبر داد و اظهار داشت: دو اسکواش باز مازندرانی بنام محمد حسین مومنی و رضا مومنی به این مسابقات اعزام شدند.

به گفته وی، مسابقات لیگ برتر بانوان کشور نیز از اواخر آبان ماه آغاز می شود و تیم مازندران هم طبق دو سال گذشته در این مسابقات حضور فعال خواهد داشت.

احمدی، وجود اسپانسرها را در رشد و شکوفایی ورزش بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: رشته ورزشی اسکواش با وجود خانه اسکواش مازندران ظرفیت فراوانی در حوزه تبلیغات دارد که امیدواریم مورد توجه شرکت ها و موسسات قرار گیرد.