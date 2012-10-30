هرگونه توافق آرژانتین با ایران را تحمل نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که مذاکرات میان ایران و آرژانتین بر سر مسائل پیش آمده بر سر انفجار" آمیا" مرکز تجاری یهودیان در بوئنوس آیرس در جریان است، روزنامه صهیونیستی " هاآرتص" از اعزام هیئتی بلند پایه از سوی وزارت امور خارجه رژیم اسرائیل به آرژانتین خبر داد.

روزنامه صهیونیستی هدف رژیم اسرائیل از اعزام این هیئت به آرژانتین را اینگونه اعلام کرد: اسرائیل قصد دارد به آرژانتین این هشدار را دهد که هرگونه توافق با ایران بر سر مسئله " آمیا" که در آن استرداد متهمان ایرانی و پرداخت غرامت به خانواده های یهودی گنجانده نشود با پاسخ سخت اسرائیل روبرو خواهد شد.

در پی انفجار مرکز تجاری یهودیان "بوئنوس آیرس" پایتخت آرژانتین در سال 1994 که منجر به کشته شدن 85 یهودی شد رژیم صهیونیستی بدون ارائه هیچگونه مدرک در اتهامی بی اساس، انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفت.