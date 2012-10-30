بیش از 70 درصد واحدهای صنعتی بزرگ گیلان مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب هستند

اعظم نظام هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان گیلان از وجود پساب های صنعتی رنج می برد، افزود: با پیگیری هایی که محیط زیست انجام داده تا حد زیادی از واحدها مجاب به احداث سیستم تصفیه فاضلاب شده اند، اگر واحدهای صنعتی به اخطاریه های محیط زیست تمکین نکنند با آنان برخورد قضایی خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه واحدهای که سیستم تصفیه فاضلاب دارند باید راهبری مناسب در سیستم داشته باشند، گفت: به همین دلیل محیط زیست با همکاری نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ناظران زیست محیطی را آموزش و بزودی روانه کارخانجات خواهد کرد.

وی ادامه داد: واحدهای دارای سیستم تصفیه فاضلاب هر روز باید فعال وعملکرد مناسب داشته تا بتوان استانداردهای محیط زیست را بیشتر رعایت کرد.

نظام هاشمی با اعلام اینکه شهر صنعتی رشت با قدمت 40 ساله فاقد سیستم فاضلاب است، گفت: این شهر 600 هکتار وسعت و دارای بیش از 200 واحد صنعتی فعال است.

وی یادآورشد: فاز مطالعاتی احداث سیستم مرکزی فاضلاب شهر صنعتی به اتمام رسیده و فاز طراحی در حال پیگیری است.