هدف اصلی تحریمها جلوگیری از پیشرفت محسوس کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم بعد از ظهر سه شنبه در همایش تولید ملی در بندرگز افزود: تحریم کنونی با دیگر تحریمها تفاوت کیفی دارد و دشمن با تمام وجود درصدد است تا از دست یافتن ما به یک جایگاه اقتصادی بالاتر در سطح کشورهای پیشرفته جلوگیری کند.

وی اظهار داشت: این سخن که تصور شود تحریمها بخاطر دست برداشتن از انرژی هسته ای است خیلی ساده انگاری است، زیرا انرژی هسته ای ایران صلح آمیز بوده و این مسئله را غربیها می دانند.

وی عنوان کرد: 16 مرکز تحقیقاتی غیردولتی سال گذشته گزارشی را به رئیس جمهور و کنگره آمریکا داده اند که حاصل آن این بود که هیچ نشانه ای از اینکه ایران درصدد دست یافتن به تسلیحات هسته ای باشد، وجود ندارد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم تاکید کرد: اگر ما از انرژی هسته ای دست برداریم، تحریمها کاهش نخواهد یافت و افزایش می یابد زیرا دشمن معتقد می شود که تحریمها اثر داده است.

وی افزود: این امر سبب می شود تا بهانه های دیگری را مطرح کنند و برای ما آرمانهایمان اجازه دستیابی به تسلیحات هسته ای را نمی دهد.