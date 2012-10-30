به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حاتم ظهرسه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی های استان فارس در تولید تجهیزات پزشکی، دارو، فن آوری سلامت و پرورش ایده اظهار داشت: هرچه دامنه فشار بر مردم بیشتر شود اندیشمندان کشور راه حلهای جدیدتری برای حل مشکلات پیدا می کنند.

وی افزود: در شرایط تحریم رسالت تاریخی عظیمی به عهده افرادی که با مسائل تولید علم و فناوری در ارتباطند است و دانشگاه علوم پزشکی شیراز باید زیرساختهای مناسب را در این راستا فراهم کند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: علوم پزشکی با تجهیز آزمایشگاه و فراهم کردن وسایل با توجه به بودجه کم خود بستر مناسب برای محققان را فراهم می کند تا بتوان به سمت خود کفا شدن گام برداریم.

حاتم افزود: باید به سمتی برویم که وابستگی کمتری به تولیدات خارجی داشته و با کمک سازمان های تولیدی خصوصی و دولتی گام هایی اساسی تری در زمینه تولید داروهایی که نیاز به فناوری بالا دارند، برداریم.

وی تاکید کرد: ارتباطات نباید به صورت جزیره ای باشد و همه سازمانها باید در کنار یکدیگر به فعالیت در زمینه تولیدات درمانی بپردازند تا بتوان نتایج مطلوب را بدست آورد.

نمایشگاه توانمندی های استان فارس در تولید تجهیزات پزشکی، دارو، فن آوری سلامت و پرورش ایده دارای 29 غرفه حدودا شامل 11غرفه تولیدات کننده تجهیزات، 8متقاضی تولید تجهیزات پزشکی در حال احداث کارخانه، دوکارخانه داروسازی، چهار قطب علمی دانشگاهی و غیره است که به مدت دو روز در سالن سینا – صدرای شیراز دایر است.