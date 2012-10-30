سیاست کشور در خصوص اسکان عشایر مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پرهام جانفشان عراقی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای عشایری استان سمنان که در محل استانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه چرخه اقتصادی عشایر باقی مانده از گذشته است و باید به صورت ویژهدر حفظ آن کوشا باشیم، افزود: باید به امور عشایر بیش از پیش رسیدگی شود.

وی توانمندی عشایر را جزو داشته هایی دانست که نیازمند توجه است و اظهار داشت: جامعه عشایری به شدت متأثر از بحران‌ها و حوادثی است که به دلیل وابسته بودن عشایر به آب و مرتع و با بروز خشکسالی‌ها، سرمازدگی، سیل، طوفان که هر سال اتفاق می‌افتد و با آن مواجه هستند.

معاون عمرانی استانداری سمنان اظهار داشت: کشور دارای برخی داشته های باقی مانده از گذشته است که رسیدگی به آنها برطرف کننده بسیاری از نیازها مانند اشتغال و توسعه اقتصاد می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست برگزاری نشست های فصلی عشایر این استان را پیشنهاد داد.

سید مجید موسوی با اشاره به این مطلب که باید به بیمه عشایر به عنوان نیازمندی مهم این قشر جامعه توجه شود، اظهار داشت: بسیاری از محصولات بیمه هستند اما متاسفانه کشاورز یا عشایر بیمه نیستند.

وی همچنین اضافه کرد: باید اعتبارات ویژه ای برای عشایر در نظر گرفت زیرا این قشر در تامین امنیت، تولید و اشتغال نقش آفرین هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به طبیعی و ارگانیک بودن تولیدات عشایر، خواستار در نظر گرفتن مکان هایی برای ارائه محصولات آنها با قیمت مناسب شد.

موسوی در خاتمه با اشاره به اینکه 14 هزار نفر از جمعیت استان سمنان را عشایر تشکیل می دهند، تصریح کرد: تخصیص و تامین آب از دیگر نیازمندی های عشایر است.