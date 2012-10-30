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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

درفرودگاه کوالالامپور رخ داد؛

سرقت 1400گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیون دلار/ دستگیری 12 تن

سرقت 1400گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیون دلار/ دستگیری 12 تن

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: همزمان با فروش رسمی گوشی های سامسونگ گالکسی نوت 2 در مالزی، یک هزار و 400 گوشی از این مدل در انبار فرودگاه بین المللی کوالالامپور به سرقت رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی،  رییس آگاهی جرائم بازرگانی پلیس مالزی امروز سه شنبه با اعلام این خبر، افزود: ارزش کالاهای به سرقت رفته بیش از یک میلیون دلار می باشد .

"سید اسماعیل" گفت : پلیس تاکنون 12 تن را به اتهام همدستی دراین سرقت بازداشت کرده است و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

بر اساس این گزارش 3 تن از بازداشت شدگان خریدارانی هستند که این گوشی ها را با بهای کمتری از قیمت واقعی خریداری کرده اند. شرکت سامسونگ 28 مهرماه فروش گالکسی نوت 2 را در مالزی آغاز کرده است.

فرودگاه کوالالامپور یا KLIA یکی از بزرگترین و مجهزترین فرودگاه های بین المللی اسیای جنوبی شرقی است که به سیستم های امنیتی پیشرفته مجهز است و این اتفاق عجیب می تواند به اعتبار این فرودگاه بین المللی خدشه وارد کند .

از سال 2000 میلادی  KLIA جوایز متعددی را در زمینه صنعت هوانوردی از آن خود کرد و در سال 2006 از سوی موسسه AETRA بهترین فرودگاه جهان در رده فرودگاه‌های دارای مسافر 15 تا 25 میلیون نفری در طی یک سال و رتبه سوم بهترین فرودگاه جهان و بهترین فرودگاه درمنطقه آسیا و اقیانوس آرام شناخته شد.

کد مطلب 1732471

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