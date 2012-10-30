سرقت 1400گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیون دلار/ دستگیری 12 تن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، رییس آگاهی جرائم بازرگانی پلیس مالزی امروز سه شنبه با اعلام این خبر، افزود: ارزش کالاهای به سرقت رفته بیش از یک میلیون دلار می باشد .

"سید اسماعیل" گفت : پلیس تاکنون 12 تن را به اتهام همدستی دراین سرقت بازداشت کرده است و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

بر اساس این گزارش 3 تن از بازداشت شدگان خریدارانی هستند که این گوشی ها را با بهای کمتری از قیمت واقعی خریداری کرده اند. شرکت سامسونگ 28 مهرماه فروش گالکسی نوت 2 را در مالزی آغاز کرده است.

فرودگاه کوالالامپور یا KLIA یکی از بزرگترین و مجهزترین فرودگاه های بین المللی اسیای جنوبی شرقی است که به سیستم های امنیتی پیشرفته مجهز است و این اتفاق عجیب می تواند به اعتبار این فرودگاه بین المللی خدشه وارد کند .

از سال 2000 میلادی KLIA جوایز متعددی را در زمینه صنعت هوانوردی از آن خود کرد و در سال 2006 از سوی موسسه AETRA بهترین فرودگاه جهان در رده فرودگاه‌های دارای مسافر 15 تا 25 میلیون نفری در طی یک سال و رتبه سوم بهترین فرودگاه جهان و بهترین فرودگاه درمنطقه آسیا و اقیانوس آرام شناخته شد.