جشنواره سراسری موسیقی بیت وحیران در سردشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت در آیین افتتاح این جشنواره گفت: این جشنواره به مدت سه روز با هدف احیای فرهنگ موسیقی اصیل ایرانی و تعامل فرهنگی بین اقوام مختلف کشور در سردشت تا 11 آبان ماه سالجاری برگزار می شود.

کاوه حیاک ادامه داد: در هفتمین جشنواره کشوری موسیقی بیت و حیران تعداد 157 کار انفرادی بصورت تکنوازی و تک خوانی و حدود 32 کارگروهی موسیقی آیینی و مقامی سنتی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی ادامه داد: بعد از بازبینی آثار تعداد 12 کارگروهی جهت اجرا در سالن دو هزار نفری در شب های نهم و دهم برگزیده شدند و از میان کارهای انفرادی نیز حدود 74 اثر به بخش پایانی جشنواره راه یافته، که در مدت 3 روز بصورت زنده به هنرنمایی خواهند پرداخت.

حیاک یاد آور شد: در آیین اختتامیه از تمامی 12 گروه راه یافته و همچنین برگزیدگان رشته های مختلف تکنوازی و تک خوانی با اهدای جوایز ارزنده، لوح افتخار و تندیس جشنواره تجلیل بعمل خواهد آمد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت گفت: چنین جشنواره هایی نسل جدید جوانان را با فرهنگ های اصیل ایرانی بیشتر آشنا می کند.