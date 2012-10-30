گامی اساسی در حل مسئله هسته ای ایران/ تصمیم آمریکا و اروپا درباره تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رادیو" صدای آمریکا " با اشاره به پهلو گرفتن دو ناو ایرانی در سودان نوشت : ایران پیام حضور این کشتی ها را صلح و دوستی اعلام کرده است.

اما این رادیو با شیطنت رسانه ای و با هدف توجیه اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی در بمباران یک کارخانه تولید سلاح در خارطوم پایتخت سودان نوشت : اسرائیلی ها معتقدند مسیر سودان و مصر یکی از راه های ارسال سلاح به غزه است.

روزنامه صهیونیستی " هاآرتص" نیز با اشاره به مذاکرات جاری ایران و آرژانتین در خصوص انفجار مرکز یهودی "آمیا" نوشت : اسرائیل با اعزام هیئتی بلند پایه به آرژانتین این پیام را به بوینس آیرس داده که هرگونه توافقی بین ایران و آرژانتین را تحمل نخواهد کرد.

روزنامه آمریکایی " ساینس مانیتور" با تکرار اتهام بی اساسی که بارها توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران رد شده است، با اشاره به ناآرامی ها در یمن هم بار دیگر ایران را متهم به دخالت در امور داخلی یمن کرد.

روزنامه " واشنگتن پست " چاپ آمریکا با اشاره به اظهارات "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اروپا که گفته است به زودی بین او و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران دیداری برگزار خواهد شد نوشت : این مسئله می تواند قدمی اساسی در از سرگیری مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 5+1 باشد و منجر به حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران شود.

خبرگزاری آمریکایی " آسوشیتد پرس " در خصوص مذاکرات آتی هسته ای ایران و اروپا نوشت : آمریکا و اروپا قصد دارند حتی اگر مذاکرات منجر به حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران شود به افزایش تحریم های ایران ادامه دهند.