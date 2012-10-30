تشکیل صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی خراسان رضوی تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهارکرد: از طریق صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر انتفاعی به واجدان شرایط تسهیلات ارائه خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروهی برای ساماندهی فعالیت مدارس غیر انتفاعی و با اشاره به ضرورت برنامه ریزی در راستای تقویت و توسعه فعالیت های این مدارس اظهارکرد: بانک ها موظف هستند 50 درصد نیاز مالی مدارس غیرانتفاعی را در قالب وام قرض الحسنه تامین کنند.

غفاری گفت: بر اساس قانون به آموزش و پرورش اجازه داده شده که ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیر دولتی واگذار کند.

وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر بسیاری از مدارس غیر انتفاعی در اماکنی ایجاد شده که فاقد کاربری تجاری است، بیان کرد: بافعالیت آن دسته از مدارس غیر انتفاعی که شرایط لازم راندارند وضوابط قانونی را رعایت نکرده اند برخورد و مجوز فعالیت آنان لغو می شود.

غفاری توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش استان را نیز ضروری برشمرد و افزود: دستگاه های اجرایی باید بر اساس مصوبات دولت از محل فروش ماشین آلات و تجهیزات مازاد خود به اداره کل آموزش و پرورش استان جهت توسعه آموزش های فنی وحرفه ای کمک کنند.

غفاری به موضوع کاروان راهیان نور نیز اشاره و تاکید کرد : به منظور پشتیبانی حقوقی، مالی، اداری، ترابری و لجستیکی از این کاروان ها باید ستادی تشکیل و نسبت به تامین امنیت سفر به صورت جدی برنامه ریزی شود.

سرپرست حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی هم در این جلسه با بیان اینکه 10 درصد دانش آموزان استان در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می کنندگفت: باید از این مراکز توسط آموزش و پرورش استان حمایت جدی تر صورت پذیرد.

محمد علی جعفری افزود: کمبود نیرو، کمبود نقدینگی، کمبود فضای آموزشی و ساختمان مدرسه از جمله مشکلات فراوری موسسان این گونه مراکز است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی از شرکت های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز خواست تا مطابق دستور العمل مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی برخورد شود.

مدیر کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی نیز ضمن اعلام همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته و اسناد بالا دستی در سند جامع و تفضیلی، هم اکنون در استان علاوه بر مدارس موجود به 120باب مدرسه جدید نیاز داریم.

محمد قاسمی افزود: از محل بودجه های وزارت مسکن و شهرسازی عملیات اجرایی 17 باب مدرسه در استان آغاز و تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

گفتنی است، در ابتدای این جلسه مدیر کل آموزش و پرورش استان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرد.