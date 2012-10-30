  1. ورزش
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

حاشیه نفت - سپاهان/

حضور کادر فنی تیم ملی فوتبال در ورزشگاه/ نکونام و برهانی تماشاگران ویژه

حضور کادر فنی تیم ملی فوتبال در ورزشگاه/ نکونام و برهانی تماشاگران ویژه

دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و نفت تهران در حالی با حضور سرمربی تیم ملی به پایان رسید که جواد نکونام و آرش برهانی از تماشاگران ویژه این بازی بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارتیم‌های فوتبال نفت تهران و سپاهان اصفهان در حالی عصر امروز سه شنبه با برتری 4 بر 3 سپاهان به پایان رسید که سپاهانی ها تا 15 دقیقه پایانی از حریف خود عقب بودند. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* حدود 500 نفر تماشاگر برای دیدن بازی در ورزشگاه دستگردی حاضر شده بودند که 300 نفر از آنها هواداران تیم سپاهان و 200 نفر دیگر هوادار نفت بودند.

* کارلوس کی روش سرمربی و دن گاسپار مربی تیم ملی فوتبالایران در جایگاه ویژه حضور داشتند و بازی را از نزدیک تماشا کردند.

* آرش برهانی، جواد نکونام و مجید صالح بازیکنان و مربی استقلال نیز در جایگاه ویژه حاضر بودند و بازی را از نزدیک مشاهده می کردند. ناصر پورمهدی و رضا رجبی از دیگر حاضرین در این دیدار بودند.

* رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان به همراه برخی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه از جمله تابش در جایگاه بودند که در نیمه اول بازی مدیرعامل باشگاه سپاهان از عملکرد تیمش بسیار ناراحت بود.

کد مطلب 1732484

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