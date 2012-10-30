ملت ایران هیچگاه تسلیم زیاده خواهی دشمنان نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی افزود: تسخیر لانه جاسوسی از سوی دانشجویان پیرو خط امام پایان مداخلات آمریکا در امور ایران بود.

وی اظهارداشت: آمریکا در سه دهه گذشته با انواع ترفندها سعی در دخالت دوباره در امور ایران داشت که با هوشیاری مسئولان نظام و مردم خنثی ماند.

ورود وزیر راه و شهرسازی به گیلان

علی نیکزاد در سفر یک روزه خود به استان از راه آهن قزوین - رشت، باقیمانده آزاد راه رشت - قزوین، بزرگراه در حال ساخت امامزاده هاشم (ع) - خمام و آقا سید شریف، راه اصلی سراوان - سنگر و سیاهکل و همچنین مسکن مهر رشت بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی بعد از ظهر امروز نیز در نشستی با نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی وضعیت طرح های عمرانی حوزه وزارتخانه خود را بررسی می کند.

4 هتل در گیلان آماده بهره برداری است

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: چهار هتل در استان به مرحله بهره برداری رسید و بزودی با حضور مقام های کشوری افتتاح می شود.

فردین پورهادی افزود: این هتل ها با سرمایه گذاری 13 میلیارد تومانی در لنگرود ساخته شدند که با افتتاح آنها 75 نفر سر کار می روند.

با افتتاح این چهار هتل تعداد هتل های گیلان به 63 هتل می رسد. به گفته معاون گردشگری میراث فرهنگی گیلان هزار و 79 واحد گردشگری با پنج هزار و 401 اتاق در استان فعالیت می کنند.

آغاز توسعه زمین های شیب دار در رودبار

مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: این طرح در هشت محور برای توسعه 15 هزار هکتار باغات به ویژه زیتون و فندق در زمین های شیب دار حاشیه سفیدرود از جمشید آباد تا سد سفیدرود اجرا می شود.

تیمور رنگیدن اهداف اجرای این طرح را ایجاد باغات اقتصادی بهره برداری بهینه از آب و خاک، بهبود کمی و کیفی و کاهش ضایعات محصولات باغی، صادرات، اشتغال مولد، افزایش درآمد روستائیان و کاهش مهاجرت عنوان کرد.

برای مرحله نخست طرح توسعه باغات زمین های شیب دار رودبار 700 میلیون تومان اعتبار گذاشته شده است.

جشن خرمن در گیلان

شفت میزبان هفتمین جشن خرمن گیلان بود، این جشنواره که به شکرانه سال پر خیر و برکت برنج در روستای کاظم آباد شفت برگزار شد ورزشهای بومی - محلی، لافند بازی - کشتی گیله مردی و موسیقی محلی اجرا و همچنین هزار نفر از جشن خرمن گیلان دیدن کردند.

منصور هادی پور مسئول برگزاری جشن خرمن گیلان هدف از برگزاری این جشنواره را بازخوانی آداب و سنن گذشته و توسعه گردشگری روستایی اعلام کرد.