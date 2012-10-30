پیروزی شیرین سپاهان برابر نفت تهران/ تراکتورسازی صدر را تقدیم استقلال کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های این هفته عصر امروز سه شنبه در ورزشگاه شهید دستگردی تهران تیم فوتبال نفت میزبان سپاهان بود که در پایان شاگردان زلاتکو کرانچار دست به کار بزرگی زدند و بازی باخته را با یک پیروزی شیرین خارج از خانه عوض کردند.

در این دیدار نفت تهران خیلی زود به گل رسید و تا دقایق پایانی نیز با نتیجه 3 بر یک از حریف خود پیش بود اما این سپاهان بود که در 15 دقیقه پایانی توفان به پا کرد و نه تنها توانست شکست را با تساوی عوض کند بلکه در دقایق وقت اضافه گل پیروزی و سه امتیازی را وارد دروازه تیم میزبان کرد و در نهایت بازی را 4 بر 3 به سود خود خاتمه داد. در این دیدار "مگتو باتیستا" بازیکن نفت در دقیقه 75 با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد.

در تبریز نیز شاگردان تونی الیویرا در همان شروع بازی و در دقیقه 2 صاحب یک ضربه پنالتی شدند که این ضربه را "فلاویو لوپز" نتوانست به گل تبدیل کند. تبریزی ها هم تا پنج دقیقه مانده به پایان بازی شکست خورده بودند اما توانستند به تساوی برابر داماش برسند. البته آنها فقط با پیروزی می توانستند صدرنشینی را از استقلال پس بگیرند که این اتفاق رخ نداد.

نتایج این دو دیدار به شرح زیر است:

* نفت تهران 3 - سپاهان اصفهان 4

گل ها: هادی شکوری(7 - پنالتی) و گوران لوویچ(18 و 58) برای نفت - جواهر سوکای(38) ، امید ابراهیمی(77 و 90) و محمدرضا خلعتبری(80) برای سپاهان

* تراکتورسازی تبریز2- داماش گیلان 2

گل ها: مهدی کریمیان(22) و محمد ابراهیمی(85) برای تراکتور - محمدرضا مهدوی (12) و مهدی کیانی(50) برای داماش

تیم فوتبال سپاهان با این پیروزی 24 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتورسازی در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت. نفت تهران هم 21 امتیازی باقی ماند. داماش گیلان هم با 16 امتیاز جایگاه مس را در رده پانزدهم به خود اختصاص داد. استقلال با 25 امتیاز صدرنشین است.

برنامه بازی‌های هفته چهاردهم لیگ برتر به شرح زیر است:

چهارشنبه - 10/8/91

* فجرشهیدسپاسی شیراز - سایپای البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز

* ملوان بندرانزلی - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* ذوب آهن اصفهان - راه‌آهن تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صبای قم - فولادخوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* صنعت نفت آبادان - مس کرمان، ساعت 16:50، ورزشگاه تختی آبادان

* پرسپولیس تهران - پیکان تهران، ساعت 17:45، ورزشگاه آزادی تهران