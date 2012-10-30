سعید دقیقی مهاجم تیم سایپا البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیم خود گفت: بعد از این دیدار مسابقات لیگ مجدد تعطیل خواهد شد و سایپا می‌خواهد با کسب پیروزی در این دیدار با روحیه خوب تعطیلات خود را آغاز کند.

وی ادامه داد: فجر سپاسی از نظر کار تیمی یک تیم کامل است که در تمامی خطوط بازیکنان هم سطح و توانمندی دارد و نتایجی که تا این هفته از لیگ گرفته نشان‌دهند قدرت آنها است.

دقیقی در خصوص سایپا تصریح کرد: نارنجی پوشان در لیگ جاری تیم متحول شده ای هستند که در نتیجه گیری نیز موفق عمل کرده‌اند و برای ادامه این موفقیت، هیچ حریفی را دست ‌کم نمی‌گیرند.

مهاجم گلزن این فصل سایپا البرز در پایان تاکید کرد: این دیدار سختی های خاص خود را دارد از جمله برگزاری آن در زمین چمن مصنوعی است که نارنجی پوشان آشنایی کمتری با آن دارند اما سایپا برای تداوم روند رشد و تحول خود و باقی ماندن در جمع تیم‌های بالای جدول با توکل به خدا، چاره‌ای جز شکست فجر ندارد.