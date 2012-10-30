خبرهای کذب تمایل ایران برای مذاکره با آمریکا مصرف انتخاباتی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت، تاکید کرد: مشکلات جهان اسلام زایده فاصله گرفتن از مفهوم و فلسفه حقیقی غدیر است .

حبیبی تاکید کرد : عید سعید غدیر یک فرصت برای تمرین ولایت مداری و خروج از ولایت شیطانی است. امروز هم اگر گوشه و کنار کشور مشکلاتی وجود دارد به این دلیل است که برخی در گام زدن در صراط غدیر غفلت می کنند.

وی با اشاره به شخصیت عظیم حضرت علی (ع) خاطر نشان کرد: زندگی و ممشای حضرت علی (ع) نه تنها محل تامل ، دقت و توجهات مذاهب اسلامی است، بلکه متفکران ادیان الهی از نگاه به حضرت علی(ع) توجه ویژه ای به این اعجوبه خلقت دارند، به همین دلیل باید روز غدیر خم به عنوان یک امر جهانی و رخداد مهم در یونسکو ثبت شود تا مردم جهان با فلسفه غدیر به خوبی آشنا شوند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه در خصوص اینکه برخی محافل ضد انقلاب و نیز منابع صهیونیستی در آستانه 13 آبان خبری کذب مبنی بر تمایل ایران به مذاکره و رابطه با آمریکا را مطرح کرده اند اظهار داشت: این خبر جعلی مصرف انتخاباتی برای رقابت های حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا دارد. ایران نیازی به این مذاکره ندارد.

وی تصریح کرد: اگر آمریکا از اقدامات غلط خود پشیمان شده است باید ابتدا جبران خطاهای گذشته و استرداد اموال ایران را داشته باشد و این مساله را زمینه ساز مذاکره قرار دهد تا ایران تصمیم لازم را بگیرد .

وی با اشاره به یوم الله 13 آبان گفت: 13 آبان یاد آور نیم قرن جنایت ، خیانت و مداخله آمریکا در امور داخلی ایران است. مردم ایران کشتار سالهای 56 و 57 توسط عمال نوکر صفت آمریکایی دربار پهلوی را از یاد نمی برند. مردم تحمیل جنگ 8 ساله عراق علیه ایران به تحریک آمریکائی ها را فراموش نمی کنند.

وی ادامه داد: مردم تحریم ها و تهدید های نظامی و سیاسی و برخورد های خصمانه آمریکا را فراموش نمی کنند، مردم صدور تروریسم و حمایت از آن را توسط آمریکا در سرزمینهای اسلامی فراموش نمی کنند، مردم حمایت آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را هیچگاه فراموش نکرده اند و با این همه نفرت از آمریکا چگونه ممکن است به مذاکره و رابطه با آمریکا فکر کنیم .

وی با اشاره به برگزاری با شکوه مراسم 13 آبان تصریح کرد: روز 13 آبان نماد اعلام بیزاری و تنفر از آمریکاست.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با نقد کسانی که در مورد رابطه با آمریکا دچار خوش بینی هستند گفت: مشکلات کشور با مذاکره و رابطه با آمریکا حل نمی شود، اساسا نه می شود از نیم قرن جنایت آمریکا چشم پوشی کرد و نه فایده ای بر مذاکره و رابطه مترتب است. به علاوه اینکه آمریکائی ها حاضر نیستند یک قدم برای برقرای رابطه و مذاکره بردارند، آنها فقط مذاکره را برای مذاکره آن هم به منظور اجرایی کردن یک فریب می خواهند. فریب این است که به دنیا بگویند ایران از مواضع خود کوتاه آمد و تن به سازش داد. لذا در این فضا کسانی که دم از مذاکره می زنند دچار سادگی هستند و باید از آنها فاصله گرفت .



حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود در در مورد پاسخ حقوقی رئیس قوه قضائیه به نامه دوم رئیس جمهوری بیان داشت: حدود وظایف روسای قوا در قانون اساسی مشخص است. کسانی که این حریم را نگه ندارند به فکر خروج از حاکمیت هستند. ما در دوران اصلاحات یک بار این رویداد را تجریه کردیم و جز خفت و خواری برای خروج کنندگان فایده ای نداشته است .



وی در ادامه تصریح کرد : تفسیر اصول قانون اساسی بر اساس نص اصل 98 قانون اساسی حق شورای نگهبان است، همه باید از آن تمکین کنند . سران قوا باید تنظیم و حل اختلاف بین قوا را از مقام معظم رهبری بخواهند، بنابراین هیچ دغدغه ای از این بابت ندارند. کسانی که به حکم رهبری در موارد اختلاف یا حل معظلات نظام گردن ننهند به سرنوشت بنی صدر دچار خواهند شد .



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین در مورد تحولات لبنان و سوریه اظهار داشت: به ابتکار ایران آتش بس در روز عید قربان پذیرفته شد. آمریکا و رژیم صهیونیستی با این آتش بس مخالف بودند لذا از طریق برخی گروه هایی تروریستی آن را در سوریه نقص کردند و پس از آن هم انفجار تروریستی را در لبنان پدید آوردند .



حبیبی ادامه داد: رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده است که صدور بحران و ترور باید از لبنان به سوریه صورت گیرد. لذا با بر هم زدن امنیت لبنان می خواهد از یک طرف حزب الله را به چالش بکشد، از طرف دیگر راهی برای ضربه زدن به سوریه پیدا کند .



وی افزود : آتش بس در سوریه یک فرصت برای تفکیک معارضان سیاسی با تروریستها بود، دشمنان ملت سوریه نفعی از ترور و آشوب در سوریه نخواهند برد .



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان در خصوص تصمیم شورای مرکزی این حزب مبنی بر تداوم دبیر کلی وی تصریح کرد: پس از سه جلسه بحث و بررسی نهایتا خرد جمعی شورای مرکزی حزب به این تعلق گرفت که مدیریت بنده در حزب در این دوره تداوم یابد.امیدوارم به کمک خداوند بتوانم به خواست اعضاء و نیز انتظارات دوستان حزب در بیرون عمل کنم و منشاء خدماتی این مورد باشم .