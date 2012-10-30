وقوع چهار حادثه نشت گاز/ برخورد خودرو با تیر چراغ برق

به گزارش خبرگزاری مهر، صدای آژیر خودروهای آتش نشانی در شبانه روز گذشته 125 بار به صدا در آمد. در آتش سوزی ها و حوادث 24 ساعت گذشته یک نفر جان خود را از دست داد و 6 نفر از شهروندان آسیب دیدند.

در این مدت 43 آتش سوزی و 82 حادثه گوناگون دیگر در شهر تهران رخ داد که آتش نشانان با حضور به موقع در صحنه این حوادث موفق شدند 31 شهروند را نجات دهند.

آتش سوزی های این مدت 6 واحد مسکونی، 3 دستگاه وسیله نقلیه چند مکان دیگر را در بر گرفت و خساراتی به آنها وارد کرد. آتش نشانان با حضور بموقع در محل این آتش سوزی ها ضمن خاموش کردن کامل آنها از گسترش شعله های آتش جلوگیری به عمل آوردند.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث مختلف دیگری از جمله 8 حادثه رانندگی، 8 حادثه آسانسور، 6 حادثه گرفتار شدن افراد در داخل اماکن مختلف، 4 حادثه نشت گاز، 4 حادثه نشت آب در منازل و 3 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت انجام دادند و خدمات ایمنی را به شهروندان ارائه کردند.

سقوط آزاد از طبقه چهارم

بی احتیاطی کارگر جوان، سقوط وی را از طبقه چهارم ساختمان در حال ساخت در شهرک شهید باقری رقم زد.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران در ساعت 8:30 دقیقه صبح سه شنبه با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله نجاتگران نجات 8و آتش‌نشانان ایستگاه 68 را به محل حادثه در اتوبان همت، شهرک شهید باقری اعزام کرد.

بهروز رضایی رئیس ایستگاه 68 دراین باره گفت: یک کارگر از طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی نیمه ساز در حال راهنمایی و تعیین مسیر به راننده جرثقیل برای انتقال مصالح بود که ناگهان به دلیل نداشتن حفاظ مناسب در طبقات و رعایت نکردن فاصله با لبه ساختمان و برهم خوردن تعادل، از ارتفاع 12متری ساختمان نیمه ساخته به پایین سقوط کرده و قادر به حرکت نبود.

وی افزود: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه نجات، مصدوم را برای انتقال به مراکز درمانی آماده و با رعایت کامل نکات ایمنی این کارگر ساختمانی به نام احمد . ک 35 ساله را تحویل امدادگران اورژانس دادند و با ارائه تذکرات ایمنی لازم به دیگر کارگران و کارفرمایان به ماموریت خود پایان دادند.

واژگونی خودرو در دامنه های درکه

واژگونی یکدستگاه خودرو سواری همراه دو سرنشین آن در دامنه های درکه آتش نشانان را به محل حادثه کشاند.

در پی وقوع این رخداد، رهگذران با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند و از این رو ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، زنگ ایستگاه 64 را ساعت 14:15 دقیقه به صدا در آورد و آتش نشانان بسوی محل حادثه در خیابان درکه، خیابان کوهسار حرکت کردند.

محمد علی گودرزی رئیس ایستگاه 64 که در محل حاضر بود دراین باره گفت: آتش نشانان در محل حادثه یک دستگاه خودرو سواری واژگون را مشاهده کردند که در هنگام حرکت از شمال به جنوب خیابان کوهسار به علت نامعلومی در حاشیه خیابان واژگون شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ ضمن قرار دادن علائم هشدار دهنده برق خودرو را قطع کرده و از نشت بنزین نیز جلوگیری کردند و با برگرداندن خودرو به حالت اولیه و همچنین پاکسازی خیابان از شیشه های خرد شده محل را ایمن سازی کردند.

راننده خودرو سواری بنام سارا . ب 23 ساله و سرنشین آن به نام سعید . ش 26 ساله قبل از رسیدن نیروهای عملیات از خودرو خارج شده بودند و خوشبختانه در این حادثه به او آسیبی وارد نشد.

برخورد خودرو با تیر چراغ برق

برخورد شدید خودروی سواری با تیر چراغ برق در بزرگراه آزادگان، مادر و فرزند 5 ساله اش را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 12:24 دقیقه روز گذشته با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 20 را به محل حادثه در جنوب به شمال بزرگراه آزادگان، زیر پل شهید زرین اعزام کرد.

هادی حلاجی فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل، در مورد این حادثه گفت: خودرو سواری به رانندگی خانم 31 ساله ای به علت نامعلوم از مسیر اصلی منحرف وبا تیر چراغ برق کنار بزرگراه برخورد کرده و متوقف شده بود.

وی ادامه داد: آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل و قطع سیستم برق خودرو از خطرات احتمالی دیگر جلوگیری کردند و مادر و فرزند 5 ساله اش را که بر اثر این برخورد دچار شکستگی شده بود را با رعایت کامل نکات ایمنی به عوامل اورژانس تحویل داده و پس از انتقال خودرو به پارکینگ توسط جرثقیل به ماموریت خود پایان دادند.