  1. سیاست
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

طلا در غرفه مهر؛

سوال از رئیس جمهور نتیجه نمی‌دهد/ دولت باید درگیر اقتصاد و معیشت باشد

سوال از رئیس جمهور نتیجه نمی‌دهد/ دولت باید درگیر اقتصاد و معیشت باشد

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه دولت باید درگیر اقتصاد و معیشت مردم باشد نه سوال از رئیس جمهور، گفت: تجربه نشان داده سوال از رئیس جمهور نتیجه‌ای نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر حسین طلا امروز سه شنبه در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به سئوال این خبرگزاری با اشاره به تلاش فراکسیون اصولگرایان برای آرامش فضای سیاسی کشور و لزوم لغو سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: هم اکنون دو نگاه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد یک نگاه معتقد است مردم حقوقی دارند و باید حقوق مردم را از رئیس جمهور سوال کرد.

طلا تصریح کرد: نگاه دیگر نیز وجود دارد که معتقد است شرایط کشور نیاز به آرامش دارد و نیازی به طرح سوال از رئیس جمهور نیست، هم اکنون این دو نگاه در حال قانع کردن یکدیگر هستند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد: معتقدم دولت باید درگیر اقتصاد و معیشت باشد، نه سوال از رئیس جمهور.

وی اضافه کرد: تجربه قبلی نشان داد سوال از رئیس جمهور نتیجه نمی دهد.

کد مطلب 1732499

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها