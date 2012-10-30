به گزارش خبرنگار مهر حسین طلا امروز سه شنبه در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به سئوال این خبرگزاری با اشاره به تلاش فراکسیون اصولگرایان برای آرامش فضای سیاسی کشور و لزوم لغو سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: هم اکنون دو نگاه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد یک نگاه معتقد است مردم حقوقی دارند و باید حقوق مردم را از رئیس جمهور سوال کرد.

طلا تصریح کرد: نگاه دیگر نیز وجود دارد که معتقد است شرایط کشور نیاز به آرامش دارد و نیازی به طرح سوال از رئیس جمهور نیست، هم اکنون این دو نگاه در حال قانع کردن یکدیگر هستند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد: معتقدم دولت باید درگیر اقتصاد و معیشت باشد، نه سوال از رئیس جمهور.

وی اضافه کرد: تجربه قبلی نشان داد سوال از رئیس جمهور نتیجه نمی دهد.