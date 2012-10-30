مسئولان ارشد کشور مراقب اطرافیان خود باشند

حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی سپاه پاسداران عصر امروز سه شنبه در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر نامه نگاری های اخیرسران قوا گفت: حرکت و موضع گیری دشمن مشخص است و بنابراین باید مسئولان مراقب رفتارها در موضع گیری های خود باشند.

مقدم فر اظهار داشت: معتقدم مسئولان ارشد نباید به گونه ای عمل کنند که در اذهان مردم اختلاف بین سران قوا مطرح شود.

معاون فرهنگی سپاه تصریح کرد: البته وقتی که مسئولان به دنبال اتحاد هستند عده ای در اطراف آنها نمی گذارند که این موضوع به صورت جدی دنبال شود، بر این اساس مسئولان باید مراقب اطراف خود باشند بخصوص در دفاتر خود.

وی تاکید کرد: مسئولان بویژه سران قوا باید بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنند.